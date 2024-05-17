哈萨克斯坦国旗巧克力都在哪些国家热销？

年报显示，该公司去年的总收入为216亿坚戈，其产品在九个国家销售。

在去除了各种额外的开支之后，2023年“ЛОТТЕ Рахат”的净收入达到了86.6亿坚戈。相比而言，2022年该公司的净收入为84亿坚戈。

公司的产品在九个国家有售，这些国家以及该公司2023年在该国的收益分别是：

哈萨克斯坦 - 769亿坚戈； 俄罗斯 - 111.7亿坚戈； 吉尔吉斯斯坦 - 30.9亿坚戈； 乌兹别克斯坦 - 20.7亿坚戈； 蒙古-3.68亿坚戈； 塔吉克斯坦 - 3.0559亿坚戈； 德国-3.0518亿坚戈； 阿塞拜疆-3480万坚戈； 阿富汗 - 2,378万坚戈。

值得一提的是，“ЛОТТЕ Рахат”公司在阿塞拜疆的产品销售额较2022年下滑了近10倍。而阿富汗，则是该公司在去年新探索的一个全新市场。

韩国“Lotte Wellfood”拥有哈萨克斯坦“ЛОТТЕ Рахат”公司95.57%的股份，其余4.43%则属于哈萨克斯坦股东。

【编译：木合塔尔·木拉提】