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    16:13, 25 9月 2023 | GMT +6

    四国总理参观哈萨克斯坦国际创新工业展览会

    Ҳукумат
    Фото: primeminister.kz

    哈萨克国际通讯社讯哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯四国总理25日参观在阿斯塔纳开幕的“INNOPROM. 哈萨克斯坦”国际工业展览会。

    自2019年以来成为国际创新工业展览会（INNOPROM）稳定参与者的哈萨克斯坦今年首次举办该展览。

    展会的主要目的是发展产业合作、吸引投资、扩大贸易合作和交流经验。

    үкіметтер басшылары
    Фото: primeminister.kz

    哈萨克斯坦举办的国际创新工业展览会的主题是——新时期的产业战略。

    哈萨克斯坦总理阿里汗·斯马伊洛夫、白俄罗斯政府总理罗曼·戈洛夫琴科、吉尔吉斯总理阿克勒别克·扎帕罗夫，以及俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京参观了300多个来自欧亚经济联盟国企业和公司展出的，冶金、工程、化工、轻工、建筑和医药等领域的各类产品。

    值得一提的是，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟伙伴联合实施了38个工业领域项目，主要是深加工、新产品的生产和出口潜力相关项目。 目前，正在考虑80多个项目的实施问题。

    近5年来，哈萨克斯坦制造业领域的产量增长2.2倍，2022年的产值从2017年的9.4万亿坚戈增加到了20.7万亿坚戈。

    哈萨克斯坦国际创新工业展览会将持续至9月27日。

    үкіметтер басшылары
    Фото: primeminister.kz
    үкіметтер басшылары
    Фото: primeminister.kz

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 政府 欧亚经济联盟 工业创新发展
    Айбота Айдын
    编译
    Айбота Айдын
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