美国否决安理会加沙停火决议 联大主席批常任理事国滥用否决权危害联合国权威

由 15 个成员国组成的安理会就 10 个非常任理事国（阿尔及利亚、厄瓜多尔、圭亚那、日本、马耳他、莫桑比克、韩国、塞拉利昂、斯洛文尼亚和瑞士）提出的决议进行了投票，该决议呼吁对持续 13 个月的冲突实行“立即、无条件和永久停火”，并单独要求“立即、无条件释放所有人质”。

过去几个月来，安理会未能采取果断行动结束战争并释放被哈马斯劫持的人质，这让这些成员越来越感到沮丧。

只有美国投了反对票，利用其作为安理会常任理事国的否决权阻止了该决议​​。

这是自14个月前以色列和哈马斯开战以来，美国第四次否决有关加沙的决议案。

事实上，自战争开始以来，联合国安理会一直难以发出一致的声音，涉及加沙的相关决议数次遭到美国、俄罗斯和中国的否决。

联大主席：常任理事国在安理会不断行使否决权损害联合国公信力

联合国大会主席菲勒蒙·扬周三在联大有关在安理会投票中使用否决权的问题的会议上指出，“否决权倡议”旨在提高安理会在行使否决权问题上的透明度和问责制，近期安理会的一系列否决行动再次凸显了该倡议的重要性。

否决权倡议是联合国大会于2022年4月通过的一项机制，旨在提高联合国安理会常任理事国（中国、法国、俄罗斯、英国、美国）使用否决权时的透明度和问责性。

根据该倡议，当常任理事国对某项决议草案行使否决权时，联合国大会必须在10个工作日内自动召开会议，对否决权的使用进行讨论。这一机制的核心目标是促进否决权使用的问责，加强国际社会的对话，并增加否决权使用的透明度。

该倡议由列支敦士登提出，并得到了众多会员国的支持，反映出越来越多国家对否决权阻碍处理全球重要问题（如冲突与人道危机）的担忧。

尽管该倡议无法限制否决权的使用，但它为国际社会提供了监督和表达意见的平台，可能对全球舆论和外交谈判产生重要影响。

菲勒蒙·扬指出，尽管“否决权倡议”已经取得了一些积极成果，但安理会的内部分歧持续存在，导致其在应对加沙、叙利亚、马里、朝鲜和乌克兰等全球紧急局势时无法有效采取行动，进一步揭示出这种无所作为已逐渐成为常态，对联合国的合法性和公信力造成了严重损害。

菲勒蒙·扬强调，在全球面临诸多危机的背景下，大会有责任在安理会无法履行其职责时，采取果断行动，利用一切可用机制来维护和促进全球和平与安全。

【编译：木合塔尔·木拉提】