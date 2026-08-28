托卡耶夫：联合国安理会未能履行维护全球和平与安全的使命

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日在第一届库鲁尔泰首次会议上发表讲话时谈及当前国际形势，并指出联合国安全理事会目前未能履行维护全球和地区和平、稳定与安全的使命。

托卡耶夫表示，当前国际形势日趋复杂，国家之间，尤其是大国之间的互信受到削弱，并对联合国及其相关机构的工作产生影响。

“国家之间，特别是大国之间的互信受到削弱。这正在对联合国及其机构的工作造成负面影响。联合国安全理事会未能履行维护全球和地区和平、稳定与安全的使命。”托卡耶夫说。

总统指出，在这一背景下，地区性国际组织的作用不断增强，被称为“中等强国”的国家在国际舞台上的影响力日益凸显。托卡耶夫表示，哈萨克斯坦也属于这一国家群体。

托卡耶夫还谈到当前世界发展的另一重要趋势——数字技术和人工智能的快速发展。

“这一进程最终将把人类带向何方尚不明确，甚至目前已经取得的成果也引发了不同看法。有时，就连创造这些技术的人也未必完全清楚其发展方向。”他说。

托卡耶夫表示，目前甚至出现了一种预测，即在不久的将来，人工智能工具可能取代核武器的地位。

总统认为，这些趋势反映出当今世界正在经历的变化极其复杂，而由此产生的影响可能将由未来几代人切身感受到。