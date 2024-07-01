俄罗斯担任联合国安理会轮值主席国

安理会是联合国的常设机构，主要负责维护国际和平与安全。联合国安理会轮值主席国每月更换一次。6月份，韩国曾担任安理会轮值主席国。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾在接受卫星通讯社采访时表示，俄罗斯计划在担任主席国期间举办三项重要活动。

其中之一是关于多边合作的公开辩论，旨在建立一个更加公正、民主和稳定的世界秩序。在这次会议上，俄罗斯将特别提出新的全球“安全方程式”问题。预计会议将于7月16日举行。

关于中东问题解决方案的公开辩论定于7月17日举行。

7月16日和17日的这两次会议预计都将由俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫主持。目前仍不清楚美国将向俄外长及其代表团发放签证的情况。例如，拉夫罗夫两年前出席联大会议时，外交官们在最后一刻才获得签证。在俄罗斯上一次担任安理会轮值主席国期间（去年4月），尽管俄方履行了所有手续，但美国仍未向本应陪同拉夫罗夫的俄罗斯记者发放签证。

7月19日，预计将举行联合国与区域组织（即集安条约组织、独联体和上合组织）的合作辩论。这是俄罗斯担任联合国安理会轮值主席国期间三项重要活动中的一项。

涅边贾还表示，除其他事项外，俄罗斯在担任主席国期间还可能讨论乌军使用美国ATACMS陆军战术导弹袭击塞瓦斯托波尔一事。