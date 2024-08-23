联合国：巴勒斯坦权力机构必须成为被占领土的治理中心

文内斯兰在安理会就中东局势举行的辩论会上表示，为了实现这一目标，并促进更持久、更可信的治理模式，以确保巴勒斯坦人和以色列人的稳定与安全，所有各方和国际社会必须采取步骤，加强和支持巴勒斯坦权力机构。

文内斯兰表示，必须建立一个全面的政治框架，为巴勒斯坦人民所接受，解决他们的合理愿望和不满，同时也解决以色列合理的安全关切。

这一框架必须有助于建立一个能够有效治理加沙和被占领西岸的巴勒斯坦政府，并确保整个巴勒斯坦被占领土的稳定和安全。

他指出，国际社会必须共同努力，解决巴权力机构持续存在的财政危机，加强其能力，使其能够重返加沙。

文内斯兰赞扬埃及、卡塔尔和美国本周在多哈和开罗继续做出不懈调解努力。他敦促各方在今后几天达成协议。

文内斯兰强调，摆脱绝望恶性循环的唯一途径是建立一个政治前景，结束占领， 实现两国解决方案，即以色列和一个独立、民主、毗连、有生存能力和主权的巴勒斯坦国，以 1967 年以前的边界为基础，在安全和公认的边界内和平、安全地毗邻共存，并以耶路撒冷为两国首都。他表示，联合国将继续支持为实现这一目标所做的一切努力。

安理会成员以及以色列和巴勒斯坦大使也在辩论中阐述了各自的立场。

【编译：木合塔尔·木拉提】