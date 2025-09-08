哈萨克斯坦与多国深化友好合作 同美国对话持续活跃

托卡耶夫指出，在数字化和人工智能时代，哈萨克斯坦坚持符合国家战略利益的平衡且建设性外交政策，将有力促进社会经济稳定发展。

他强调，哈萨克斯坦珍视与所有希望建立联系的国家的合作。最近，他对中国的正式访问取得成功，双方在永恒战略伙伴关系框架下，就双边关系各领域进行了富有成果的磋商。对土耳其和吉尔吉斯斯坦的访问同样成果显著。

年内，他还计划访问俄罗斯和乌兹别克斯坦，并在阿斯塔纳迎接阿塞拜疆、亚美尼亚和土库曼斯坦领导人。此外，与亚洲、欧洲和非洲多国领导人的会晤和谈判也在计划之中。

托卡耶夫特别提到，哈萨克斯坦与美国的对话也在积极推进，与欧盟的多领域联系持续加强。

他回顾道，今年是具有重要纪念意义的一年，尤其是纪念二战胜利80周年。莫斯科和北京举办的纪念活动提醒世人，人类历史上最惨烈的战争夺去了数千万人的生命，其记忆将永远留在全球人民心中。

国家元首强调，这些活动呼吁各国重新审视那场血腥战争，避免挑起新的世界大战。各国应致力于维护和平，通过协商达成共识。

他表示，哈萨克斯坦支持在阿拉斯加举行的俄美峰会成果，以及在华盛顿特朗普总统斡旋下，阿塞拜疆与亚美尼亚签署的和平宣言。

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中指出，提升对技术工人职业的尊重是国家面临的首要任务之一。

