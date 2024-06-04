联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处：一百万人逃离拉法 状况堪忧

拉法市位于加沙与埃及南部边界，曾经是一百多万被迫流离失所者的家园。以色列军队在近八个月的时间里每天都对该市进行轰炸，以对哈马斯于10月7日在以色列南部发动的恐怖袭击进行报复。

近东救济工程处在社交媒体上发文指出：成千上万个家庭现在栖身于汗尤尼斯被破坏和摧毁的设施中，尽管面临越来越多的挑战，近东救济工程处仍在那里提供必要服务。那里的条件不堪言说。

拜登提议

三天前，美国总统拜登公布了一项基于分阶段结束战争的停火建议，据说涉及以色列军队撤出建筑密集区、释放以色列人质和巴勒斯坦囚犯以及加沙重建计划。

近东救济工程处表示，数以千计的家庭被迫在汗尤尼斯遭到严重破坏的建筑物中寻求庇护。

据估计，这座位于拉法以北的城市约有170万居民。据报道，近东救济工程处在拉法的所有36个避难所目前都已空无一人。

一张照片显示，一名年轻女孩独自坐在满是瓦砾的楼梯之上，另一张照片则显示，在一座基本未受损的建筑旁，堆满了巨大的瓦砾和扭曲的金属。

近东救济工程处表示，约有69万名妇女和女孩缺乏基本的月经卫生用品和饮用水。

母婴健康状况堪忧

近东救济工程处援引联合国人口基金的估计称，约有1万8500名孕妇被迫逃离拉法。

大约还有1万名妇女在那里处于绝望的境地。获得医疗保健和产妇用品的机会很少。母亲和婴儿的健康处于风险之中。

超越危机水平

联合国世界粮食计划署也表达了同样的深切忧虑，并表示现在 "我们对仍在拉法的人们几乎无能为力"，那里的道路 "不安全，进出受限，我们的大多数合作伙伴和其他人道主义机构都已被迫转移"。

自以色列在拉法的军事行动升级以来，人们纷纷逃离拉法，粮食计划署巴勒斯坦国家主任马修·霍林沃斯 (Matthew Hollingworth) 在一份令人震惊的最新情况报告中警告说，公共卫生问题现在 "已经超出了危机水平"，而 "出现的声音、散发的气味和日常生活都是可怕的，犹如世界末日一般"。

他表示，人们“逃到了清洁水、医疗用品和支持不足，食品供应有限、通讯已中断的地区”。

呼吁承认巴勒斯坦

为支持国际社会一再发出的立即停火的呼吁，一些联合国人权专家敦促所有国家承认巴勒斯坦国。目前联合国已有 146 个会员国承认了巴勒斯坦国。

人权专家们在周一的一份声明中表示，这一承认是对巴勒斯坦人民的权利及其为争取自由和独立而进行的斗争和遭受的苦难的重要认可。

他们指出，巴勒斯坦国由巴勒斯坦解放组织于1988年11月15日正式宣布成立，它声称对1967年以色列占领的历史上的的巴勒斯坦的剩余部分拥有主权：包括东耶路撒冷在内的约旦河西岸和加沙地带。

截至2024年5月28日，巴勒斯坦国已被大多数联合国会员国承认，最近表示承认的国家包括爱尔兰、挪威和西班牙。

联合国人权专家并非联合国工作人员，但他们向人权理事会报告，他们坚称必须要保证巴勒斯坦能够“享有完全的自决权，包括存在的能力”。

他们坚持认为，这些权利是 "巴勒斯坦和整个中东实现持久和平的先决条件--从立即宣布加沙停火和不再对拉法进行军事入侵开始"。

专家们强调了联合国最高法院国际法院命令以色列停止拉法军事行动的最新裁决，并补充说该国际刑事法院检察官以涉嫌战争罪为由对以色列总理、国防部长和哈马斯领导人发出逮捕令是 对"追究责任和结束巴勒斯坦被占领土有罪不罚现象的承诺"。