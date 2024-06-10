哈国能源部拟定液化石油气价格调整方案

草案指出，调价原因主要有以下几点：

首先，目前液化石油气价格远低于生产成本。据了解，液化石油气的生产成本每吨约为6万至7万坚戈，而目前的工厂出厂最高限价仅为40,320坚戈/吨，导致企业每吨损失2万至3万坚戈。

其次，液化石油气消费量快速增长。去年，哈萨克斯坦的液化石油气消费量比2022年增加了40万吨，增幅达28%。

再次，低价格抑制了液化石油气产量增长。由于利润微薄，企业生产积极性下降，导致液化石油气供应出现20%-25%的缺口。

最后，哈萨克斯坦的液化石油价格远低于周边国家，如俄罗斯、阿塞拜疆和塔吉克斯坦的价格分别为每升132坚戈、171坚戈和273坚戈。

根据分析，2024年哈萨克斯坦国内液化石油气消费量将再增加20万吨至240万吨，届时，液化石油气供应缺口可能扩大至30%-40%。

为了解决上述挑战，能源部决定自7月1日起微调液化石油气价格。具体调价幅度为：批发价格由每吨40,320坚戈提高至45,158坚戈，而零售价格则因地区而异，每升价格将上涨5至8坚戈。

【编译：阿遥】