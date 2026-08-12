国际青年日：巴拉耶娃寄语青年——你们是国家最重要的建设力量

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃向全国青年致以国际青年日祝贺，并表示青年是国家最重要的建设力量。

- 衷心祝贺大家国际青年日快乐！青年是我国最重要的建设力量。目前，哈萨克斯坦生活着超过580万名青年，接近全国人口的三分之一。哈萨克斯坦的未来以及国家今后的发展方向，首先取决于当代青年一代的知识、能力、公民意识和主动精神。- 巴拉耶娃表示

她指出，发展人力资本、推动教育和科学进步、支持创新，已被哈萨克斯坦共和国新宪法确定为国家发展的主要优先方向之一。这不仅为青年提供了广阔机遇，也意味着国家对青年寄予了更高的信任和期待。

- 当前的重要任务，就是充分利用这些机遇，以知识和劳动为伴，共同建设公正的哈萨克斯坦。 - 巴拉耶娃说。

在国家元首倡议下，哈萨克斯坦青年政策近年来获得新的发展动力。青年年龄上限已提高至35岁，能够享受国家支持措施的青年群体范围进一步扩大。

巴拉耶娃表示，目前国家正为青年接受优质教育、就业创业、解决住房问题、参与志愿服务以及社会公共事务创造更加全面的条件，相关政策已经取得实际成效。

她介绍，通过“纳乌鲁兹”和“沃陶”优惠贷款项目，已有超过5400名哈萨克斯坦青年获得国家支持；在地方住房项目框架下，超过7200户青年家庭和青年专业人才解决了住房问题。今年，通过“绿色国家”项目，超过3.5万名青年获得季节性就业机会。

与此同时，哈萨克斯坦持续通过制度化措施支持有才华、有抱负的青年。每年实施的“独立一代”资助项目，为青年实施创新项目和倡议提供支持；国家“达仁”青年奖则授予在各自领域取得突出成绩的青年代表。

巴拉耶娃强调，青年积极参与国家和社会生活具有重要意义。目前，数以千计的青年投身志愿服务、实施社会项目，并积极参与“清洁哈萨克斯坦”全国环保行动，通过实际行动为社会发展、国家团结以及共同价值观的巩固作出贡献。

- 目前，全国共有400多个青年组织和235个青年资源中心。这些机构为支持青年倡议、发掘青年能力和潜力，以及推动青年积极参与社会生活提供了重要平台。 - 她说。

巴拉耶娃指出，哈萨克斯坦当前正迈入加快数字化发展、广泛应用新技术和人工智能的新阶段，青年在这一进程中的作用尤为重要。

-通过掌握新技术、提出新理念，以及推动本国科学和科技创业发展，年轻一代能够为提升国家竞争力作出巨大贡献。”她表示。

巴拉耶娃还提到，哈萨克斯坦即将迎来具有重要意义的历史阶段——库鲁尔泰议会选举。她表示，令人欣慰的是，各政党候选人名单中有不少青年候选人。这表明青年公民参与意识不断增强，更加积极地承担国家未来发展的责任，并愿意直接参与国家建设。

巴拉耶娃最后寄语青年：

- 你们的知识与活力、责任感以及对创新的追求，是对哈萨克斯坦未来最重要的投资。我们相信你们，为你们取得的成绩感到自豪，也将支持你们每一项有益的倡议。愿新的机遇始终向你们敞开，愿梦想成真。愿你们取得的每一项成就，都成为我们国家共同的成就！祝大家国际青年日快乐！

据此前报道，目前哈萨克斯坦青年人口已接近600万。