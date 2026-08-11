哈萨克斯坦青年人口近600万：约占全国总人口的三分之一

他指出，目前青年人口约占全国总人口的三分之一。因此，青年政策已不再局限于教育、就业等传统领域，而是覆盖一系列关系国家发展的重要战略领域。

“青年政策不仅关乎年轻一代，更关系到整个国家的现在和未来。它涵盖教育、劳动力市场、住房、家庭建设、创新创业、高新技术、文化与创意产业、区域发展以及公民社会参与等多个重要领域。”科谢托夫指出。

近年来，哈萨克斯坦在青年政策领域实施了一系列重要改革，其中一项便是将青年年龄上限正式提高至35岁。

“这一调整使更多年轻公民能够纳入国家各项青年支持政策的覆盖范围。目前，我国正在稳步推进2023—2029年国家青年政策构想，其实施计划包括80多项重点活动和专项项目。”科谢托夫强调。

与此同时，相关社会学调查显示，绝大多数哈萨克斯坦青年对国家未来发展持积极乐观态度。根据“青年”科学研究中心的数据，82.7%的哈萨克斯坦青年对祖国的未来充满信心。

“我们当前的核心任务，就是把青年群体的信任转化为实实在在的发展机遇。为此，国家正努力为青年接受优质教育、实现稳定就业、改善居住条件、开展创业以及充分发挥自身潜力创造必要条件。”科谢托夫总结道。

值得一提的是，哈萨克斯坦目前仍属于人口结构相对年轻的国家，但随着预期寿命延长以及生育率下降，人口老龄化趋势正逐步加快。预计到2050年，哈萨克斯坦60岁以上人口占总人口的比重将达到18.8%。