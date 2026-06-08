联合国报告：每年约有5200万吨塑料废弃物进入海洋

来自86个国家的约550名专家耗时近五年，编写了一份长达1600页的《世界海洋评估》报告，详细阐述了海洋所面临的挑战，为保护和可持续利用海洋提供依据。

海洋与每个人息息相关

报告指出，即便不住在沿海地区，海洋也影响着每个人的日常生活。

海洋吸收了地球上大部分多余热量及有害温室气体，从而起到稳定气候的作用。如果没有海洋的冷却效应，极端天气将更加频繁，进而威胁粮食系统、供应链及保险市场。

海洋是重要的食物来源。当渔业资源因气候影响或非法捕捞而枯竭，或因供应链断裂导致海产品价格上涨时，许多依赖全球贸易和沿海经济的其他食品价格也会随之波动。

海洋有益于身心健康，提供药物来源，并贡献了可供人类呼吸的相当大一部分氧气。

海洋支撑着价值数万亿美元的全球贸易、旅游业以及众多就业岗位。

海洋承受的压力不断加剧

人类正在重塑海洋生态系统。2024年，全球人口已达82亿，其中37%居住在距离海岸100公里以内的区域。

人口和经济活动向脆弱沿海地区集中，带来了更高强度的自然资源开发、基础设施扩张、废弃物排放和栖息地退化。同时，海上风电、深水油气设施以及不断扩展的海底电缆和管道，也在改变远离海岸的海洋环境。

气候变化改变海洋环境

有关海洋变暖和海平面上升的数据同样令人震惊。

由于冰盖融化和温度升高导致的海水膨胀，海平面上升速率已从2015年前的最多每年1.9毫米，增至2023年的每年4.3毫米，速率翻了一番。

北极气温的上升速度是全球平均水平的四倍。

缺氧“死亡区”，即氧气含量低至大多数海洋生物无法生存的区域现已超过450万平方公里。

自1955年以来海洋总增温中，约16%发生在2018年之后。

海洋生物多样性广泛衰退

几乎所有海洋栖息地都出现生物多样性下降。加勒比海珊瑚礁自20世纪70年代以来已减少约80%。如果全球升温超过工业化前水平1.5℃，全球90%的珊瑚礁可能消失。

红树林、海草床等关键沿海生态系统持续萎缩。随着海水升温，从浮游生物到海洋哺乳动物等众多物种正在向南北极方向迁移，而外来物种也更容易扩散。

污染问题日益严重

海洋污染正在加剧。

每年约有5200万吨塑料废弃物进入海洋，形成估计约24万亿个微塑料颗粒，目前已知会影响4000多种海洋生物。化学污染也在上升，海水中已检测到4000多种药物和个人护理产品相关化合物。

不过，报告也指出，在部分区域，包括汞在内的传统污染物的含量有所下降。

海洋食物系统面临威胁

海洋食物系统是营养和生计的重要来源，为全球人类提供约20%的动物蛋白。

海水养殖业持续扩张，已发展成为约900亿美元规模的全球产业。此外，约1.21亿人参与海洋休闲垂钓，对地方经济和居民福祉具有重要作用。

但这些系统的正受到越来越大的挑战：

2021年，37%的鱼类种群遭受过度捕捞。

非法、未经报告和不受管制的捕捞每年估计造成800万至1400万吨的渔获损失，由此产生90亿至170亿美元的非法收入。

此外，疾病暴发、污染和气候压力也在持续挑战海洋养殖和渔业的长期可持续性。

海洋经济尚不可持续

海洋经济当前估值约每年1.5万亿美元，预计到2030年将超过3万亿美元。沿海和海洋旅游业提供了1.74亿个就业岗位。

目前，国际社会正持续评估海上油气开发以及航运活动的长期影响。航运承担了全球80%以上的货物贸易，也是造成温室气体排放的重要原因之一。

治理与知识存在缺口

国际社会在海洋治理方面的合作正在加强，但目前涉及海洋保护的全球条约多达57项，治理方式较为分散。

报告强调，实现可持续海洋经济需要公平原则，并充分纳入土著社区的知识和传统实践。缺少这些经验，海洋健康、社区福祉以及公平可持续发展都将更难实现。

此外，海洋知识方面仍然存在巨大空白。截至2025年，仅有27%的海底完成了测绘，导致人们对深海生态系统、生物过程及其累积影响知之甚少。

解决方案存在，但时间紧迫

报告指出，基于自然的解决方案、减少温室气体排放以及扩大海洋保护区等措施都能发挥作用。然而，即使完全恢复海洋生态系统，其对全球气候减缓目标的贡献也仅约为2%，这表明必须进行更广泛的系统性变革。

未来十年将至关重要。如果不能迅速开展协调一致的全球行动，海洋健康将继续恶化，进而威胁气候稳定、生物多样性恢复能力、粮食安全、民生以及数十亿人的福祉。