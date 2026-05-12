哈国前四个月GDP增长3.6% 制造业成主要增长动力
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家统计局公布的初步数据显示，2026年1月至4月，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）同比增长3.6%。
数据显示，今年前四个月工业生产实际指数达到102.1%。其中，加工制造业成为推动经济增长的主要动力，该领域产值同比增长9.9%。
机械制造业增长尤为明显，同比增长23.3%。这主要得益于交通工具、农业机械、铁路设备以及电器设备产量增加。
此外，轻工业产值同比增长2.3倍。其他多个行业同样保持较快增长：
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家具制造业增长41.7%；
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制药业增长35.2%；
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建筑材料生产增长27.7%；
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化工行业增长18.4%；
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食品生产增长14.4%。
总体来看，今年前四个月，哈萨克斯坦基础行业持续保持稳定增长，为经济恢复提供支撑。
其中，增速较高的行业包括：
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建筑业增长14.5%；
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交通运输及仓储业增长12%；
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加工制造业增长9.9%；
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贸易增长5.1%；
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农业增长3.6%。
数据显示，当前哈萨克斯坦GDP增长结构中，非资源型产业作用正在增强，尤其是建筑、交通运输、贸易以及加工制造业对经济增长的贡献持续提升。
【编译：达娜】