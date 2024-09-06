美国前总统肯尼迪遇刺时刻录像将在波士顿拍卖

据悉，1963年11月22日，肯尼迪在达拉斯遇刺身亡，60多年后，一段显示肯尼迪生命最后几分钟的新录像浮出水面。这段 8 毫米的短片在不到一分钟的时间里展示了总统豪华轿车载着身负重伤的总统在达拉斯高速公路上以 80 英里/小时的速度驶向帕克兰纪念医院，肯尼迪于当天下午 1 点被宣布死亡。

RR拍卖行将于9月28日出售总共40秒的镜头。据拍卖行称，这段罕见的录像目前的售价为1.21万美元。

据拍卖行介绍，这段视频是卡车司机戴尔·卡彭特(Dale Carpenter Sr.)用家用摄像机用8毫米彩色胶片拍摄的。大部分视频显示，总统车队沿着莱蒙大道前往迪利广场。

视频显示，总统痛苦地躺在轿车后座上，头枕在妻子杰奎琳的腿上，特勤局特工克林特·希尔（Clint Hill）站在一旁保护着他们两人。但是，这部影片中却看不到总统的身影。该拍卖行称，这是唯一一个展现肯尼迪在抵达医院濒临死亡前最后时刻的片段。

该片段的存在与偶然性有关。卡彭特本想拍摄总统车队经过时的情景，但他迟到了，到达时肯尼迪的豪华轿车已经驶过。他就这样匆匆赶往前方。令人难以置信的是，他在斯特蒙斯高速公路的边缘拍摄到了这场正在发生的意想不到的悲剧。几十年来，这段录像一直是这位卡车司机的家传之宝。1991 年，卡彭特去世，享年 77 岁。这部影片中还出现了他孩子们生日的场景，他将影片遗赠给了妻子，然后又遗赠给了女儿，最后遗赠给了孙子詹姆斯·盖茨。

盖茨正在出售这些录像。盖茨在一个牛奶箱里发现了这部电影，他告诉媒体，他一开始对莱蒙大街上的镜头没有什么印象，但后来赶到医院的镜头“令人震惊”。

这家拍卖行已经公布了一些视频片段和静止图像，但没有公布I-35公路上的完整片段。根据影片的列表，潜在买家可以提前与拍卖行预约观看影片。