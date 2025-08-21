国情咨文2024：哈萨克斯坦新增1.3吉瓦电力产能

据能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫介绍，首要目标是建立一个运行可靠、自给自足、现代化的能源体系，为国家经济增长和提升民众福祉奠定坚实基础。

—在电力和供热行业的发展中，关键任务是扩大产能并开展系统性现代化改造，以进一步提高可靠性。-阿克肯杰诺夫说。

他指出，按照国家元首的指示，未来五年将新增14吉瓦电力产能。据介绍，过去两年，已经有1.3吉瓦新增产能投入使用。

—今年计划再增加622兆瓦，2026年将新增约2700兆瓦。为实现这些目标，我们正在加快推进新建项目。在突厥斯坦州，正在实施一座装机容量为1000兆瓦的发电站项目；在克孜勒奥尔达，则在建设一座新的240兆瓦热电联产厂。-他补充说。

Фото: Үкімет

值得一提的是，今年6月，能源部电力发展司司长阿斯勒詹·穆辛在“Power Central Asia + China”区域能源论坛上曾表示，到2029年，哈萨克斯坦计划投入2.7万亿坚戈，对总长7.75万公里的输电线路实施现代化改造。

【编译：阿遥】