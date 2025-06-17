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    20:47, 17 六月 2025 | GMT +5

    未来四年哈萨克斯坦将投资2.7万亿坚戈改造7.75万公里电网

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部电力发展司司长阿斯勒詹·穆辛6月17日在“Power Central Asia + China”区域能源论坛上表示，到2029年，哈萨克斯坦计划投入2.7万亿坚戈，对总长7.75万公里的输电线路实施现代化改造。

    未来四年哈萨克斯坦将投资2.7万亿坚戈改造7.75万公里电网
    Photo credit: KEGOC

    —根据国家电力发展规划，哈萨克斯坦将投资2.7万亿坚戈，用于改造覆盖全国的7.75万公里输电线路。能源部在对收到的项目申请进行审查后，已批准47个电力供应相关项目，涉及线路改造总长超过1000公里，总投资额达897亿坚戈，其中2025年计划投入资金467亿坚戈。-穆辛在会上表示。

    他补充称，这47个项目所需的关键材料和设备清单已基本拟定。

    据介绍，当前电力供应领域的主要物资需求如下：


    • 导线产品（电缆、电线）——总长4447公里；
    • 输电线路组件（支架、绝缘体、电线杆、接头、设备等）——138,334件；
    • 变压器——318台；
    • 配电装置、室外联合变电站、开关板整套设备——286套；
    • 变电站组件——2122件。

    【编译：阿遥】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 能源 基础设施建设
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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