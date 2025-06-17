未来四年哈萨克斯坦将投资2.7万亿坚戈改造7.75万公里电网

—根据国家电力发展规划，哈萨克斯坦将投资2.7万亿坚戈，用于改造覆盖全国的7.75万公里输电线路。能源部在对收到的项目申请进行审查后，已批准47个电力供应相关项目，涉及线路改造总长超过1000公里，总投资额达897亿坚戈，其中2025年计划投入资金467亿坚戈。-穆辛在会上表示。