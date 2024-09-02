国情咨文：建设跨里海光纤通讯线路 充分运用人工智能技术

托卡耶夫总统在国情咨文中表示，哈萨克斯坦在数字化领域取得了巨大的成果，并有必要将这种优势和成绩继续保持和发展下去。

- 要充分的将人工智能技术纳入到哈萨克斯坦的“电子政府“平台当中去。哈萨克斯坦，必须成为一个有效运用人工智能和数字化技术的发展中国家。- 托卡耶夫总统说。

总统强调政府和议会均有必要将该目标放在主要任务和议题之中。

总统表示，明年应该在首都阿斯塔纳完成人工智能国家研究中心的投用，并且确保该中心无论何时，都能够为学生、大学生、学者和创业者保持开放。

- 数字资产和挖矿活动应受到法律监管，并应继续进一步发展加密货币交易所。在我们国家，有些企业家过度使用经济所需的电力，同时缴纳很少的税款。这种行为需要得到规范。- 他说。

托卡耶夫总统表示，关于2025年建设跨里海光纤通讯线路项目的方案已经基本完成。

- 该项目对我们国家而言意义重大。通过这条通信线路，我们可以打造与国际通道和跨境信息流动相关的数字基础设施。总的来说，有必要继续最大限度地改进电信网络和数据中心、实施全球网络安全标准以及提高相关专业人员的水平。- 托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】