国情咨文落实：哈国加快铁路建设 四大项目总长超1300公里

目前，正在推进的4个项目总里程超过1300公里，分别是：多斯特克—莫因特复线、阿拉木图绕行铁路、达尔巴扎—马克塔拉尔铁路以及巴赫特—阿亚古兹铁路。

其中，阿拉木图绕行铁路和多斯特克—莫因特复线计划于今年竣工，届时将使货运能力提升五倍。

与此同时，规模庞大的“跨哈萨克斯坦铁路走廊”项目也已启动。其中包括莫因特—克孜勒扎尔段（366公里）的建设，以及总长1600公里线路的现代化改造。根据规划，未来五年内，全国还将新建和维修1.6万公里公路。

—我们还在对全国125个火车站进行升级改造，内容涵盖站房外立面、工程管线、候车大厅和站台，同时为行动不便旅客增设安全系统和无障碍设施。今年国内客运车厢将新增175辆，其中51辆来自瑞士高端制造商斯塔德勒（Stadler）。-交通部副部长马赫萨特·哈里阿赫帕若夫介绍说。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府计划到2029年将过境铁路运输量提升至6700万吨。

【编译：阿遥】