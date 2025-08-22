中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:48, 22 八月份 2025 | GMT +5

    国情咨文落实：哈国加快铁路建设 四大项目总长超1300公里

    哈萨克国际通讯社讯）据总理府官网消息，为落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2024年国情咨文，哈萨克斯坦正加快实施多项铁路基础设施建设，以进一步释放国家交通和物流潜力。

    国情咨文落实：哈国加快铁路建设 四大项目总长超1300公里
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта Казахстана

    目前，正在推进的4个项目总里程超过1300公里，分别是：多斯特克—莫因特复线、阿拉木图绕行铁路、达尔巴扎—马克塔拉尔铁路以及巴赫特—阿亚古兹铁路。

    其中，阿拉木图绕行铁路和多斯特克—莫因特复线计划于今年竣工，届时将使货运能力提升五倍。

    与此同时，规模庞大的“跨哈萨克斯坦铁路走廊”项目也已启动。其中包括莫因特—克孜勒扎尔段（366公里）的建设，以及总长1600公里线路的现代化改造。根据规划，未来五年内，全国还将新建和维修1.6万公里公路。

    —我们还在对全国125个火车站进行升级改造，内容涵盖站房外立面、工程管线、候车大厅和站台，同时为行动不便旅客增设安全系统和无障碍设施。今年国内客运车厢将新增175辆，其中51辆来自瑞士高端制造商斯塔德勒（Stadler）。-交通部副部长马赫萨特·哈里阿赫帕若夫介绍说。

    值得一提的是，哈萨克斯坦政府计划到2029年将过境铁路运输量提升至6700万吨

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 物流 政府 交通运输
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读