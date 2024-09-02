国情咨文：总统谈农业与中小企业发展任务

总统指出，到2029年，中型企业在国民经济中的占比应达到15%。目前，这一比例约为7%。他还强调，每位企业家都应清楚了解现有的支持政策及如何获取这些支持，以促进小型企业向中型企业的转型。托卡耶夫还指出，目前哈萨克斯坦有超过100种不同的支持措施，但过于复杂，容易导致混淆。

- 因此，我认为有必要仔细检查政府支持措施的有效性。我提议制定一份对企业代表来说清晰明了的统一优惠政策清单。此外，我建议利用金融科技手段来推动中小企业的发展，目前已有相关建议正在研究中。 - 总统说。



在谈到农业时，托卡耶夫表示，尽管洪水给农民带来了困难，但他们依然按时完成了春播工作，对此他表示感谢。今年，政府为春播提供了双倍的资金支持。然而，总统指出，目前农业资金的70%仍来自国家财政。

- 我认为，必须吸引商业银行的资金进入这一领域。为了向农民提供低利率贷款，我已经启动了对国家金融机构的补贴措施。我认为，这种做法也应该推广到商业银行。这一切都是为了迅速为农民提供所需的流动资金，减少腐败风险，并简化贷款流程。 - 总统说。

托卡耶夫进一步指出，从直接补贴转向低息贷款的方式是农业领域改革的关键步骤。为了确保资金使用的有效性，总统强调，必须防止虚假信息的传播，这种信息扭曲了农业的实际状况。

托卡耶夫还谈到，土地是吸引农业投资的关键因素。

- 我设立的专门委员会发现，地方政府在未经竞标的情况下，非法批准了2000多项农业用地的分配。我认为，在这个问题上不应有任何模棱两可的立场。所有非法获得且未被合理利用的土地都应按照简化程序归还国家。然而，如果土地使用者已经对土地进行了投资，并通过诚实的劳动创造了价值，我们不应干扰他们的工作。 - 总统说。





此外，总统强调，有必要为农村居民创造条件，帮助他们加工和销售自己的农产品，并在每个地区设立培训中心，教导他们种植各种农作物的技能。

托卡耶夫还强调，政府和各级国家机构的职责是为国内外投资者开辟道路，任何妨碍合法商业活动的行为都应被视为严重违法行为，并将受到严厉惩罚。他重申，企业家和投资者必须依法经营，遵守法律，并按规定缴纳税款。

【编译：达娜】