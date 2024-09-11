“总统国情咨文与哈中合作前景”圆桌会议在京举行

中国国务院发展研究中心、中国社会科学院、中国国际问题研究院、丝绸之路研究规划中心、中国商务部国际贸易经济合作研究院、中国人民大学国际关系学院负责人和专家学者，以及中共中央对外联络部的代表出席了会议。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在致辞中向与会的中方专家学者详细介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2024年度国情咨文中的要点，并分享了双边合作的最新趋势。

与会的中国专家学者表示，托卡耶夫总统的国情咨文是哈萨克斯坦正在推进的全面改革的逻辑延续，与总统竞选纲领一脉相承。国情咨文具有指导性，其内容涵盖了哈萨克斯坦社会生活的方方面面，具体且务实。中国专家们特别指出，国情咨文将人民的福祉置于首要地位，表明所有改革措施都旨在提升人民的生活质量。

中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长李永全强调，中国欢迎哈萨克斯坦作为“中等强国”在国际事务中发挥重要作用，这对维护中亚地区的稳定与发展具有重大意义。他还指出，哈萨克斯坦在复杂多变的国际局势中，始终坚持独立的外交政策，坚定维护国家主权。

中国商务部国际贸易经济合作研究院欧亚研究所所长刘华芹表示，托卡耶夫总统在国情咨文中明确提出了改善投资环境、推动经济数字化、发展人工智能等具体措施。她建议加强落实两国间的双边投资保护协定，以进一步促进双边合作。

中国人民大学国际关系学院教授许勤华则指出，哈萨克斯坦就建设核电站举行全民公投，体现了托卡耶夫总统对能源安全问题的高度重视，也反映了他以民意为基础决定国家未来发展的独特见解。

与会专家还就中哈两国在政治、经贸、人文等领域的合作进行了深入交流，并探讨了在联合国、上海合作组织、亚信会议及“中亚—中国”合作模式等多边机制下的合作前景。

【编译：阿遥】