国情咨文：增强中产阶级力量 减少社会不公

托卡耶夫总统在国情咨文当中指出，在当前国际地缘政治纷争日益激烈的大背景下，哈萨克斯坦依然在以和平和渐进的方式谋求发展。

国家元首表示，哈萨克斯坦已经明确的发展的新方针，并向着经济多元化投入了巨大的努力。

当前，通货膨胀率已经得到了显著的控制，较此前的最高水平下降了2.5倍。国际储备已经超过了1000亿美元，

- 制造业的增长已经超过了采矿业，我们决不能失去这一势头。我们要利用前期创造的有利条件，开启新的投资周期。- 托卡耶夫总统说。

总统强调，中央和地方政府当下最重要的任务，是致力于改变国家经济结构，建立保持哈萨克斯坦可持续发展的新机制，将增加公民的收入、改善国民的生活条件列为主要目标。

- 若能够妥善的协调工作，这是可以实现的任务。- 总统说。

托卡耶夫总统指出，随着经济的增长，社会不平等应该减少，中产阶级应该变得更加强大。

- 只有这样我们才能增强我们国家的潜力。因此，任何工作的主要衡量标准都应该是效率。也就是说，每一个决定、每一个项目都必须首先有利于国家。- 托卡耶夫总统说。

根据此前报道，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正在议会上下两院联席会议上发表2024年度国情咨文。国情咨文内容主要涉及哈萨克斯坦的政治和社会经济发展前景有关的问题。

议会参议院（上院）和马吉利斯（下院）议员、国家中央机关负责人、国家库鲁尔泰、人权委员会、女性事务和家庭人口政策事务委员会成员，以及社会各界代表与会。

【编译：木合塔尔·木拉提】