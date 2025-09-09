阿拉套城：哈国首座完全依靠私人投资建设的新城

哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长詹多斯·沙伊马尔达诺夫在“总统国情咨文：哈萨克斯坦未来发展方向”专题会议上作出上述表述。

—全球范围内，外国投资额的下降已成为普遍趋势，这不仅出现在我们所在的地区，而是所有地区都在经历。在这样的背景下，哈萨克斯坦不能选择被动等待。为了吸引大型投资者，我们必须提出独特的方案。阿拉套城（Alatau City）正是其中之一。目前，该项目已引起广泛关注。与以往单纯等待投资不同，如今我们主动提出：这里有独特的环境、完善的基础设施和值得投资的项目。这座新城将拥有自身的制度环境优势，甚至独立的司法管辖权。-沙伊马尔达诺夫说。

他同时强调，阿拉套城将成为哈萨克斯坦首座完全依靠私人投资建设的城市。

—独立以来，阿斯塔纳和突厥斯坦的发展主要依靠预算资金的投入。而阿拉套城则将完全由私人投资拔地而起。在资金有限的条件下，这为吸引投资提供了极为重要的机遇。-他指出。

9月8日，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在国情咨文中指出，应赋予阿拉套城特殊法律地位，并明确其发展方向，使其成为区域首个全面数字化城市。

【编译：阿遥】