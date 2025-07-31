过去两年哈萨克斯坦共有3.4万人被正式认定为破产者

根据通报，26.2万份申请是通过非司法程序提交的，其中19.3万份（约占73%）因不符合破产标准被驳回。拒绝的主要原因包括申请人名下拥有财产、债务金额或还款期限不符合标准、以及未与债权人进行债务和解等。

国家收入委员会指出，司法程序破产的受理率更低。在提交的1万份法院破产及偿付能力恢复申请中，仅有225人被正式认定为破产者。此前被拒的6,800名申请人中，部分人在三个月后再次提交申请，最终获得通过。

数据显示，在目前已获得破产身份的3.4万人中，约1万人拖欠债务已超过5年，另有2千人是社会补助金领取者。

有关部门还指出，为简化流程，2024年6月和2025年6月期间，非司法破产程序已进行了多项简化调整。例如，取消了关于债务和解的强制性文件要求，无需再提供债权人信息和债务总额，并扩大了可参与非司法破产的债权人范围。

此外，从2025年9月起，将进一步实施新一轮宽松措施：对于2025年1月1日前发放的贷款和小额信贷，破产者将被豁免偿还义务，在程序完成后所有债务将被注销。

值得关注的是，有1,200名成功破产并摆脱债务负担的公民，随后注册成为个体经营者，其在2024年的总收入达到2亿0280万坚戈。

【编译：达娜】