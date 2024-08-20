联合国：去年共有280名援助人员遇难 创历史新高

全球因公殉职的援助工作者人数在2023年创下历史新高。联合国人道主义事务协调厅数据显示，去年共有280名援助人员在33个国家遇难。

这一数字与2022年118名遇难人数相比，增长了137%。

人道协调厅表示，更糟糕的是，2024年可能会变得更加致命。截至8月7日，已有172名援助工作者遇难，这一数据来源于援助工作者安全数据库。

该机构指出，2023年超过一半的遇难发生在加沙冲突初期的前三个月，即10月至12月的记录，大多数遇难原因是空袭。

联合国主管人道主义事务的代理副秘书长兼代理紧急救济协调员姆苏亚表示，针对援助人员的暴力行为的正常化和缺乏问责制是不可接受和不合情理的，这对所有人道行动都造成了极大的伤害。

她说：“今天，我们重申要求当权者采取行动，结束针对平民的暴力行为，结束这些令人发指的袭击有罪不罚的现象。”

联合国秘书长古特雷斯也在致辞中指出，有罪不罚的氛围使犯罪者无惧正义。而虚假信息宣传散播种种谎言，造成生命损失。

他说：“我们要求各国政府向冲突各方施加压力，要求其保护平民。”

他呼吁人们做更多的工作，保护和捍卫我们共同的人性。

世界人道主义日是为了缅怀2003年8月19日在伊拉克巴格达运河饭店炸弹袭击事件中遇难的22人，其中包括联合国伊拉克问题特别代表尔希奥•比埃拉•德梅洛。

2009年，联合国大会将8月19日设立为世界人道主义日。每年的世界人道主义日都有一个特定的主题，将来自整个人道主义系统的合作伙伴召集在一起，为受危机影响的人们的生存、福祉和尊严，以及为援助人员的安全与保障发声。

2024年世界人道主义日运动将针对袭击平民（包括人道主义工作者）的常态化以及国际人道主义法的有罪不罚现象，目的是争取公众支持，帮助向冲突各方和世界各国领导人施压，迫使他们采取行动，确保在冲突地区保护平民，包括人道主义工作者。

【编译：木合塔尔·木拉提】