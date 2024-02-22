过去三年德国对哈萨克斯坦的直接投资增长5.8倍

会谈期间，双方讨论了两国政治、经济、文化和人道主义领域合作的现状和前景，并就国际议的程热点问题交换了意见。

副外长指出，哈萨克斯坦与德国的合作在近几年得到了显著发展。2023年，德国联邦总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔对哈萨克斯坦进行的国事访问，以及哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对柏林的正式访问对双边关系的发展赋予了新的内涵。在这方面副部长表示，他有意对阿斯塔纳和柏林之间高级别和最高级别对话提供进一步支持。

双方对哈德经贸合作工作组、哈萨克斯坦籍德意志人问题政府间委员会、两国外交部定期举行政治磋商等哈德合作机制富有成效的工作给予了肯定。

瓦西连科表示，哈方有意扩大工业、绿色能源、石油天然气、农业和生态等领域的互利合作。

双方对扩大贸易和投资伙伴关系问题给予了高度关注。2023年，双边贸易额较2022年增加11亿美元，达39亿美元。其中，出口7.423亿美元，进口32亿美元。

德国是哈萨克斯坦重要的投资伙伴。自2005年以来，哈萨克斯坦经济已吸引德国投资约58亿美元。据哈萨克斯坦央行的统计，2020-2023年期间，德国对哈萨克斯坦的直接投资增长了5.8倍，从4730万美元增至2.738亿美元。

【编译：阿依波塔】