过去一周食品价格指数未见波动 蔬菜价格稳定

会议强调，为维持淡季蔬菜价格的稳定，哈萨克斯坦政府已经建立了蔬菜储备基金，总量为16.25万吨。截至目前，各地已经从储备基金中调拨了2.94万吨的蔬菜，其中包括土豆1.61万吨、胡萝卜0.4吨、洋葱0.52万吨和卷心菜0.39万吨。2月份的实际调拨规模超过了原计划。根据统计数据，过去一周，6个州市的土豆和胡萝卜价格略有上涨。

朱曼哈林强调，必须持续监测蔬菜市场的需求和供应情况，必要时增加蔬菜调拨的数量和销售点，以确保蔬菜价格的稳定。

根据统计数据显示，自今年年初以来，哈萨克斯坦重要民生食品价格总体上涨了0.4%。而过去一周，重要民生食品价格指数保持了稳定，没有进一步上涨。

据悉，贸易和一体化部贸易委员会一直通过电子发票对从生产到零售的整个价格链进行分析。自年初以来，该委员会已经分析了432个价格链，发现了193起违法风险。

对于这些风险行为，贸易委员会已将相关材料提交给地方部门，并要求采取相应措施。

会议结束时，朱曼哈林要求继续对农业生产者进行直接融资，确保严格遵守70%以上的最低比例，并加强对主要食品价格的监测和监管。

【编译：阿遥】