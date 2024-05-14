联合国安保人员加沙遇袭身亡 36万人逃离拉法

秘书长古特雷斯当天通过发言人发表声明，谴责所有针对联合国人员的袭击，并呼吁进行全面调查。

他向遇难工作人员的家属表示慰问。

秘书长表示，冲突继续对平民和人道主义工作者造成沉重伤害，他再次紧急呼吁各方立即实施人道主义停火，并释放所有人质。

"生死攸关"的处境

近东救济工程处周一表示，以色列的持续轰炸使人道主义援助物资的运送陷入瘫痪，自一周前以色列发出第一道撤离令以来，已有近36万人逃离拉法。

近东救济工程处在另一份警报中指出，目前进出加沙地带的人道主义援助通道受限，这对已经遭受无情轰炸和粮食安全无保障的加沙人来说 "生死攸关的问题"。迫切需要为人道主义援助和工作人员提供安全通道。

一周前，以色列在拉法发动军事进攻，夺取了拉法口岸和凯雷姆沙洛姆口岸加沙一侧的控制权。最新报道称，加沙北部的贾巴利亚难民营发生了更多冲突和炮击事件。

近东救济工程处表示，轰炸和其他撤离命令造成加沙北部成千上万的家庭流离失所。然而，他们根本无处可逃。因为没有停火就没有安全可言。

筹资呼吁

随着事态的不断恶化，联合国再次呼吁各方提供28亿美元，以在未来8个月内为加沙和约旦河西岸的300多万人提供援助。

联合国主管人道主义事务的助理秘书长兼紧急救济副协调员姆苏亚表示，几个月来，妇女和儿童的死亡人数超过了本世纪任何一场战争。由于缺乏食物、安全饮用水、药品和医疗保健，那些幸免于难的人现在面临着失去生命的危险。

她在科威特发表讲话时描述到每天都发生的情景：大量的妇女在可怕的条件下进行分娩，往往没有麻醉或医疗援助设施，而炸弹在她们周围爆炸。

她说：“母亲们眼睁睁地看着自己的婴儿在怀中死去，因为她们没有足够的奶水来养活他们。而孩子们因为没有足够的食物或水而奄奄一息。” 仍有很多事情可做

战争已经持续了七个多月，根据加沙卫生当局的数据，至少有3.5万人丧生。另外还有7万人受伤或失踪，许多人被困在废墟中。

姆苏亚表示，迫切需要持续的援助资金来帮助那些依靠人道主义援助生存的人，她认为，即使在没有停火的情况下，"只要条件合适，我们仍然可以做很多事情"。

她指出："我们每天都在与各方进行准入谈判。我们正在协调人道主义救援工作。我们已经把人们从废墟中救了出来，并将遇难救援人员的遗体运回国，其中包括世界中央厨房和无国界医生组织工作的人员，他们在为有需要的人服务时不幸遇难。”

西岸建筑遭强拆

当天，人道协调厅报告了西岸希伯伦省阿尔鲁布难民营（Al’Arrub）发生的巴勒斯坦建筑物被拆除事件。

该机构最新数据显示，今年到目前为止，整个约旦河西岸已有435座建筑被损坏或摧毁，造成824人流离失所。