联合国人道厅：进攻拉法恐导致严重平民伤亡

人道协调厅发言人拉尔克（Jens Laerke）在日内瓦向记者表示，任何地面行动都将意味着在加沙地带最南端城市及其周围避难的120万流离失所的巴勒斯坦人将遭受更多的苦难和死亡。

世界卫生组织也表达了同样的担忧，并表示已经制定了应急计划，以防发生全面规模的军事入侵，但这些类似”创可贴“式的计划不足以防止加沙的人道主义灾难进一步恶化。

世卫组织驻巴勒斯坦被占领土代表里克·皮佩尔科恩 (Rik Peeperkorn) 表示，这个“创可贴”应急计划只是权宜之计，绝对无法防止军事行动预计造成的死亡率和发病率大幅上升。

他警告，军事行动将引发新一轮流离失所浪潮，导致更多的拥挤，人们获得基本食物、水和卫生设施的机会减少，而这肯定会导致更多的疾病爆发。

他强调，不堪重负的卫生系统将无法承受入侵可能造成的大规模破坏。不断恶化的安全形势还可能严重阻碍食物、水和医疗用品通过边境口岸进入和穿越加沙地区的运输。 在10月7日哈马斯主导的对以色列南部的恐怖袭击引发了以色列近7个月的猛烈轰炸之后，世卫组织的数据显示，加沙地区36家医院中仅有12家、88家初级卫生保健设施中的22家“部分运转”。