哈国人民币兑换量在今年二月出现激增 专家：或与春节有关

上一次人民币出现这种情况是在去年9月，当时人民币销售额月增长3.7倍，从8月的3440万坚戈增至9月的1.297亿坚戈。10月，兑换点的人民币销售额比前一个月翻了一番，达到2.7亿坚戈。11月，人民币需求量与上月基本持平（人民币销售额为 2.506 亿坚戈）。但在12月份，人民币销售额下降超60%，为9640万哈萨克斯坦坚戈。

据哈外汇兑换协会主席阿钦·加林巴耶夫(Archin Galimbaev)称，2024年2月销售额的增长可能与中国春节有关，而总体来看，人民币并不遵循其他货币的走势。

阿钦·加林巴耶夫说：

- 人民币是一种特殊货币，我们不能确定目前的趋势是什么，为什么需求是这样的，或者供应是这样的。1月和2月恰逢新年和春节，这是可以理解的。需求激增可能是地方性的：如果人民币大量流入某个城市，需求就会增加。

全哈各大城市中，阿拉木图的人民币交易量最大，几乎占总交易量的一半，达1.29亿坚戈。在阿斯塔纳，兑换点售出了总额达5550万坚戈的人民币。卡拉干达州和巴甫洛达尔州分别售出1370万和2070万坚戈。

与去年同期相比，人民币销售额增长了11.5倍，达到2030万坚戈。2023 年10月人民币销售额最高——达2.7亿坚戈。6月，交易所买入（净购买）人民币5200万坚戈，就需求而言，该月是人民币需求量最少的月份。自2024年1月以来，人民币汇率从63.94坚戈跌至2月底的62.69坚戈。截至3月27日，人民币官方汇率为62.35坚戈。

相反，与1月相比，哈萨克斯坦市场2月对俄罗斯卢布和美元的需求有所下降。前者的销售额为34亿坚戈，比1月减少了1/3（1月份为48亿坚戈）。兑换点的美元销售额减少20.9%，从1900亿坚戈降至1503亿坚戈。

2023年，兑换点的卢布销售额大幅下滑，从2022年的2810.3亿坚戈降至2023年的42.3亿坚戈，减少66.4倍。此外，2021年俄罗斯卢布的销售额为7498亿坚戈，是2022年的2.5倍。这种趋势可能表明居民对卢布的需求有所下降。2023年8月，哈央行表示坚戈汇率已与卢布 "脱钩"，不再依赖俄罗斯货币的报价。监管机构的代表指出，自今年年初以来坚戈对美元汇率上涨了0.5%，而卢布则下跌了35%以上。

【编译：木合塔尔·木拉提】