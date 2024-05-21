国际茶日 让我们一起喝杯茶

茶的起源可以追溯到5000多年前，但直至今日它仍对健康、文化和社会经济发展贡献卓然。

千百年来，香茗飘溢，修心养生 茶经茶典、艺术作品，连篇累牍 茶，色泽丰富，品类繁多 是世界上仅次于水的第二大饮品。

可以说，饮茶是人类千百年来经久不衰的一种生活方式，构成了世界各地历史及文化的一部分。

哈萨克斯坦是世界上茶叶消费最多的国家之一，平均每人一年要消耗1.2公斤的茶叶。在哈萨克斯坦有着“无茶则病”、“宁可一日无食，不可一日无茶”的说法。

在哈萨克斯坦，茶不仅仅是一种饮料：它是热情好客、友谊和外交的象征。

哈萨克斯坦人有把“请客”说成“给（一壶）茶”，把“请吃一顿饭”说成“请喝一壶茶”的表达方式。

“请人喝壶茶”在哈萨克语中，不仅表示“吃喝”的意思，它也表示着“和诚处世，敬爱为人，康乐长寿，共尝美味，共闻清香，共叙友情”等承载着文化属性的高兴事。

信仰伊斯兰教的哈萨克斯坦人提倡和睦相处，因此而紧酒倡茶。一日三餐必有茶，即“饭可以一日不吃，茶却不能一日不喝”。喝茶对哈萨克斯坦人来说是日常生活中的头等大事，这不仅仅是为了解渴助食，还体现了哈萨克斯坦人自身的茶道修养。

美国驻哈大使馆在国际茶日这一天分享了一部视频短片，用非常官方又诙谐的方式，展现了哈萨克斯坦的饮茶文化特色。

【编译：木合塔尔·木拉提】