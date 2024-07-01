哈国安委：上合峰会期间部分区域将实施反恐“黄色”警戒

据哈萨克斯坦国家安全委员会消息，哈萨克斯坦将于7月2~5日主办一系列国际活动，其中包括上合组织峰会，以及中国国家主席对哈萨克斯坦的国事访问等。

系列国际活动期间，哈萨克斯坦官方授权机构将采取充分措施，保障包括国家元首和国际组织高层在内的来访外国代表团的安全。

消息称，根据《反恐怖主义法》第十二条、第十三条和第十五条，按照哈萨克斯坦共和国国家安全局局长（共和国反恐行动总部负责人）的决定，将在阿斯塔纳、阿拉木图、卡拉干达和科克舍套等城市的指定区域范围内，强化反恐防范措施。

实施期限为：从7月2日00：01时开始，至7月4日23：59分为止。

主要涵盖范围包括上合组织峰会召开设施，以及参会人员可能访问的区域等。

此外，依据《关于恐怖主义行为威胁的国家信息监测和公众意识系统的组织和运作原则》（经哈萨克斯坦共和国总统 2013 年 8 月 9 日第 611 号令批准），在阿斯塔纳、阿拉木图、卡拉干达和科克舍套等城市用以举办上海合作组织峰会的设施范围内，将设置“黄色”级别反恐等级，期限为从7月2日00：01时开始，至7月4日23：59分为止。

在此期间，将会：

限制车辆和行人在某些区域的活动；

调动警员和警犬，加强对街道、广场、体育场馆、公园、主要铁路、火车站、汽车站、机场、地铁、公共场所和群众性活动场所的巡逻；

探测和销毁爆炸装置，检查群众和群众活动参与者前往恐怖分子易受攻击的物体和人员聚集场所的主要行动路线；

强化机场、地铁、火车站、汽车站检查活动中使用特种设备的监管措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】