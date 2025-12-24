哈萨克斯坦国产商品生产商名录平台上线运行

工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫指出，与以往的商品原产地确认机制相比，新名录平台的核心优势在于流程的全面数字化。从申请提交、资料审核到最终决策，所有环节均在网上完成，确保了各阶段的透明度与可控性。

其次，实现去官僚化。通过与各大国家数据库的互联互通，系统大幅削减了纸质证明文件的数量，有效减轻了企业的行政负担。

第三，该平台提供的注册服务完全免费。相关审核工作由政府部门直接负责，无需第三方审计机构或专家的介入。纳哈斯帕耶夫强调，为确保平稳过渡，此前已获得工业证书并确认为哈萨克斯坦生产商身份的1800多家企业，其数据已被自动迁移至新名录系统中。这些企业需在一个月内完善相关信息，并使用电子签名进行确认。

据统计，目前已有约1000家企业在这一全新平台上完成了注册。

简而言之，新平台启用旨在提升国家扶持政策的针对性与透明度，确保相关政策精准触达具有实际生产能力的实体企业。

值得一提的是，23日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开政府会议，审议并通过“创业区域”（Іsker aýmaq）计划。该计划旨在推动各地区，特别是单一产业城市、小城镇以及农村地区的小微企业发展。

【编译：阿遥】