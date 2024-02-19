22:34, 19 二月 2024 | GMT +6
韩国医生集体请辞 首尔已逾千人
（哈萨克国际通讯社讯）据韩联社报道，韩国实习医生和住院医生在全国范围内纷纷请辞反对政府推行医学院扩招。据韩国医疗界19日消息，首尔五大综合医院上千名实习医生和住院医生当天请辞。
消息称，大韩实习住院医生协议会曾表示，经与首尔五大医院医生代表的协商决定，五大医院实习和住院医生全员将到19日递交辞职报告，从20日上午6时起不工作。
韩国221家实习医院的实习和住院医生共1.3万多人，其中首尔五大医院的实习住院医生人数为2745人。五大医院分别是首尔大学医院、延世大学附属世福兰斯医院、三星首尔医院、首尔峨山医院、首尔圣母医院。医疗界普遍指出，仅在首尔地区，请辞医生数量就已超过千人。
全国各地实习医院的医生们也纷纷加入辞职队伍，包括首尔大学盆塘医院110多人、亚洲大学医院130多人、全北大学医院189人、全南大学医院224人、梁山釜山大学医院138人等。据推测，全国实习医院请辞医生总数将达到数千人。
韩国保健福祉部当天责令实习住院医生守岗诊疗。另据悉，政府当天向大韩医师协会的两名干部寄送通知，预告将暂停其医师执照。福祉部称，该两人拒不执行“禁止教唆集体行动”的命令，故成为行政处置对象。