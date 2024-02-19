韩国医生集体请辞 首尔已逾千人

消息称，大韩实习住院医生协议会曾表示，经与首尔五大医院医生代表的协商决定，五大医院实习和住院医生全员将到19日递交辞职报告，从20日上午6时起不工作。

韩国221家实习医院的实习和住院医生共1.3万多人，其中首尔五大医院的实习住院医生人数为2745人。五大医院分别是首尔大学医院、延世大学附属世福兰斯医院、三星首尔医院、首尔峨山医院、首尔圣母医院。医疗界普遍指出，仅在首尔地区，请辞医生数量就已超过千人。

全国各地实习医院的医生们也纷纷加入辞职队伍，包括首尔大学盆塘医院110多人、亚洲大学医院130多人、全北大学医院189人、全南大学医院224人、梁山釜山大学医院138人等。据推测，全国实习医院请辞医生总数将达到数千人。

韩国保健福祉部当天责令实习住院医生守岗诊疗。另据悉，政府当天向大韩医师协会的两名干部寄送通知，预告将暂停其医师执照。福祉部称，该两人拒不执行“禁止教唆集体行动”的命令，故成为行政处置对象。