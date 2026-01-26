哈萨克汗国时代的“库鲁尔泰”: 草原民主制度的基石

哈萨克不列颠技术大学副教授、历史学副博士阿尔曼·朱马迪尔认为，库鲁尔泰是草原民主最重要的表现形式，其根源可追溯至原始公社时期。

“涉及部落与国家生存的重大问题，都在库鲁尔泰会议上解决。萨迦、匈奴、乌孙等早期国家结构中，库鲁尔泰已成为治理体系的重要组成部分。那里讨论战争、部落边界、牧场分配、耕作与灌溉组织等关键议题。”朱马迪尔表示。

在萨克（也成为塞人或斯基泰）时代，库鲁尔泰最初表现为“军事民主”——部落联合会议。匈奴时代，则通过统一24个部落，形成庞大国家，包括乌孙、叶尼塞吉尔吉斯、月氏部分以及草原与森林部落。在这种多元结构中，各部落利益通过代表参与的会议得以协调，成为国家治理的重要机制。正是在匈奴时期，游牧国家的主要特征逐步形成，库鲁尔泰作为制度正式出现。

历史学家指出，在突厥-蒙古时代，库鲁尔泰不仅延续，而且不断完善。除了传统的土地、水源、牧场、战争与和平议题外，随着欧亚帝国的形成，还涉及从属国税收征收、贸易、商队派遣等事务。来自不同民族的代表将新法令与决议带回本部落。

“1206年全蒙古库鲁尔泰将成吉思汗抬上白毡推举为大汗；1269年塔拉斯库鲁尔泰则正式确认蒙古帝国分裂，促成术赤兀鲁思、察合台兀鲁思及莫卧儿斯坦等独立国家诞生。同时，该会议终止掠夺、规范税收制度，为社会经济发展指明方向。”朱马迪尔解释。

阿尔-法拉比哈萨克国立大学副教授、历史学副博士埃利米拉·特列乌奥娃完全赞同这一观点。

“库鲁尔泰无疑是突厥-蒙古国家中最古老、最具代表性的代议机构。正如图尔森·苏尔坦诺夫教授研究所指，最初它是古代突厥人与蒙古人的部落会议，后来逐渐演变为贵族——即统治阶层代表的全帝国性大会。根据《蒙古秘史》、朱韦尼《世界征服者史》及拉施德丁《史集》等文献记载，库鲁尔泰成员包括汗族代表（包括妻子、女儿、女婿）、地方贵族及代表国家整体利益的高级军事将领。”特列乌奥娃说。

哈萨克汗国时期的库鲁尔泰

哈萨克不列颠技术大学副教授、历史学副博士扎雷尔卡辛·扎帕索夫认为，库鲁尔泰是塑造游牧国家政治基础的最重要制度之一。

“在哈萨克汗国时期，它是决定国家命运的最高会议，讨论重大国事、确认权力合法性、决定战争与和平等关键问题。库鲁尔泰的意义不仅在于‘集会决策’，更在于它是维持社会整体平衡的内部机制：在部落结构下，稳定不是靠单一中心命令，而是通过利益协调、权威群体达成共识来实现。因此，会议不仅有苏丹参加，还有比、巴特尔、 influential部落首领及长老，决策通过协商而非单一意志。”扎帕索夫表示。

这种协商并非削弱汗权，而是防止分裂，将三玉兹及主要部落立场统一到共同方向，避免矛盾激化。库鲁尔泰期间各方意见得到倾听，共识通过协商确立，从而预防社会冲突、巩固治理文化。

“外部威胁加剧时，库鲁尔泰的凝聚作用尤为明显：战争中若各部落各自为战则力量分散，必须统一计划、协调行动。总之，库鲁尔泰是哈萨克汗国政治体系中确认权力合法性、凝聚主要社会群体共识、在外部危险时动员全民的核心机构；它是符合游牧国家本质的治理文化核心。”扎帕索夫总结。

库鲁尔泰何时召开

阿尔曼·朱马迪尔指出，哈萨克汗国时期形成了经典的库鲁尔泰形式。除汗廷会议外，库鲁尔泰定期召开，讨论国家层面重大议题：国家治理、巩固统一、抵御外敌、制定法律（如《七法典》）等。

库鲁尔泰根据需要召集，通常每年至少两次——春季出冬牧场后及秋季入冬牧场前。参加者包括苏丹、各部落首领、比与巴特尔。

“历史上，为组织抗击准噶尔入侵而召开的著名库鲁尔泰有明确记载。1710年喀拉库姆库鲁尔泰、1726年奥尔达巴西库鲁尔泰，以及阿孜-陶克汗时期通过《七法典》的库尔托别库鲁尔泰。从那个时代起流传下‘库尔托别山顶每日集会’的谚语。”朱马迪尔说。

扎帕索夫认为，库鲁尔泰通常在需要确认汗位候选人合法性、外部威胁加剧或必须作出影响全体的重大政治决策时召开。

例如，1710年喀拉库姆库鲁尔泰与准噶尔威胁升级直接相关；1726年奥尔达巴西库鲁尔泰则发生在“赤脚逃亡 (Ақтабан шұбырынды)”之后，三玉兹必须团结抗敌的生死存亡关头。

“召开地点绝非随意，通常选在具有神圣与象征意义的地点，如乌里套、突厥斯坦、奥尔达巴西。这些地方的选择不仅提升决议的社会分量，更在精神层面赋予合法性，在民众意识中牢固确立。”历史学家解释。

决策方式并非现代意义上的正式投票。库鲁尔泰公开讨论，各方充分表达意见，最终通过威望、经验、说服力及能带动民众的权威人物的共识形成决定。

“因此，不能说决定仅由一人或一群人掌控。汗权虽属于托烈家族，但汗的威信与命令只有在比、部落首领与巴特尔支持下才能稳固。也就是说，库鲁尔泰的最终结果不是个人命令，而是各路精英集思广益、达成共识后形成的‘全民决议’。”扎帕索夫指出。

谁参加库鲁尔泰

埃利米拉·特列乌奥娃提到，哈萨克草原上最后一次传统意义上的库鲁尔泰是推举阿布莱为汗的会议。19世纪俄国官员阿列克谢·列夫申将阿布莱登基描述为哈萨克传统库鲁尔泰与汗位推举仪式的体现。

“列夫申将此视为哈萨克社会合法而古老的政治仪式。根据他的描述，1771年阿布莱在三玉兹代表参加的全民协商中被确认为汗。推举仪式在旷野公开举行，众人见证——这是权力公开合法的标志。阿布莱被置于白毡之上高高抬起，这是突厥-哈萨克传统中汗权象征。比、苏丹与巴特尔以其功勋、智慧与威望论证其合法性。对列夫申而言，阿布莱不仅是普通汗，而是暂时恢复哈萨克政治统一的杰出人物，他被视为哈萨克人中最杰出、最具影响力的统治者之一。”特列乌奥娃说。

她指出，库鲁尔泰并非单纯为推举某位候选人而举行的形式化仪式。在15—18世纪的国家中，库鲁尔泰已成为处理国家间事务的机构。

扎帕索夫认为，库鲁尔泰邀请的是在国家事务中举足轻重、承担责任的群体代表。首先是汗与苏丹，因为汗权与托烈家族紧密相连，国家治理与这一家族地位密不可分。

同时，解决内部纠纷、维护社会秩序的比，战争中统兵作战的巴特尔与将领，各部落首领以及有威望的长者，都是库鲁尔泰的主要力量。

有时，随汗左右、参与国事的哲饶（吟游诗人）也发挥重要影响：他们以诗歌凝聚民心、表达国家志向、号召团结、为汗提供指引。

历史学家指出，哲饶与巴特尔参与国事会议，确保决议不仅是权力内部事务，而是为民众所理解、成为共同目标并转化为实际行动的共识。在那个“言辞有力量”的传统哈萨克社会中，哲饶与巴特尔地位尤为特殊。

阿尔曼·朱马迪尔认为，尤其在18世纪初准噶尔入侵导致哈萨克民族分裂、国家命运岌岌可危之际，库鲁尔泰的作用尤为突出。在喀拉库姆库鲁尔泰上，舍克特·博根拜以激昂言辞号召民众：“与其在敌人手中做奴隶受尽折磨，不如与敌作战作为自由人战死。”他的演讲极大鼓舞了士气，从此哈萨克巴特尔成为抗击准噶尔入侵的主力组织力量。

“库鲁尔泰期间，回顾辉煌历史、以诗歌激励民心的火舌哲饶提升民族精神，公正无私的比以一言化解积怨、凝聚人心，避免分裂。在那个时代，言辞的力量尚未衰退，是传统哈萨克社会的特征。尊严、荣誉、服从真理、信守承诺——这是传统社会的标志。草原文明的核心特征是民主与言论自由。‘宁可砍头，不可割舌’正是源自那个时代。”他表示。

历史延续性

扎帕索夫认为，从科学角度看，不能将当今国家库鲁尔泰视为汗国时期传统库鲁尔泰的直接延续。两者形成于完全不同的政治法律环境，功能与分量也各不相同。

“当今国家库鲁尔泰是总统直属、由专门条例规范的咨询机构。而传统库鲁尔泰在其时代是确认权力合法性、维护国家统一、在外部威胁时凝聚共识的最高会议，直接影响国家命运。因此，不能说它是‘直接继承’。但在理念与象征意义上存在明显延续性，这一点不可否认。”他指出。

扎帕索夫强调，“库鲁尔泰”这一名称在历史记忆中与“集众商议国事、倾听各方意见、达成共识”的传统紧密相连。

“这一内涵与当今国家库鲁尔泰凝聚社会、讨论共同问题的目标高度契合。这也可以从会议每年举行并选在具有重要意义的地点（如乌里套、突厥斯坦、奥尔达巴西）得到解释。因此，从科学角度最准确的表述是：当今国家库鲁尔泰并非传统库鲁尔泰在法律意义上的直接延续，而是将协商达成共识的文化传统适应现代条件加以复兴的象征性与内涵性延续形式。”学者总结。

阿尔曼·朱马迪尔认为，当今由国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫倡议每年召开的国家库鲁尔泰，其核心方向是建设公正社会、凝聚哈萨克斯坦全体人民为统一民族、落实人民利益。

“传统库鲁尔泰虽无书面记录，但通过的决议与法令必须无条件执行。最重要的是，如果我们视自己为草原文明的继承者，就必须恢复言辞的力量。言辞有力量——法律才有力量。为此，应通过文学教育年轻一代，培养他们成为‘一专多能、言行一致’的人，视‘财产为灵魂之弓，灵魂为尊严之弓’的价值观。”朱马迪尔说。

值得一提的是，在1月24日举行的宪法改革委员会首次会议上，国务顾问、宪法改革委员会副主席叶尔兰·卡林 详细介绍了未来一院制议会——库鲁尔泰的运行机制、立法程序以及议员产生方式。

