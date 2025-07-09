国际刑事法院就性别迫害罪对塔利班高层签发逮捕令

据报道，两人被控自2021年塔利班重新掌权以来，系统性实施针对女性和女孩的基于性别的迫害行为，构成《罗马规约》下的危害人类罪。

被控迫害妇女与其政治盟友

根据法庭文件，两名被告被控通过命令、教唆或煽动的方式，犯下《罗马规约》所列的基于性别的迫害罪，受害对象包括不符合塔利班性别政策、性别认同或表达的女性、女孩以及其他个人。此外，被视为妇女和女孩“政治盟友”的人员也成为打压目标。这些罪行据称在阿富汗境内持续发生，时间跨度自2021年8月15日塔利班接管政权起，至少至2025年1月20日。

法庭指出，这些迫害行为不仅侵犯了妇女和女孩的受教育权、隐私权、家庭生活权、行动自由、言论自由、思想自由和宗教信仰自由，还通过法律手段强加歧视性社会规范，构成系统性和制度化的压迫。法院认为，塔利班的相关政策构成一项有组织的政府行动，严重侵犯了广大阿富汗平民的基本权利。

反对者也成打击对象

法庭进一步指出，那些被视为反对塔利班性别政策的人士，即使仅以被动或不合作的方式表达立场，也常成为迫害目标。这包括被描述为“女孩和妇女的盟友”的人群，他们通常被视为政治异见者。

法庭强调，依据《罗马规约》，基于性别的迫害不仅限于直接的暴力行为，也包括制度化的不平等待遇与广泛歧视，尤其针对社会中最为脆弱的群体。法庭表示，该项条款的设立，旨在保护平民免受严重和系统性侵犯基本权利的行为，而对妇女和女孩的迫害正是其关注重点。

出于正义考量决定公开逮捕令存在

尽管出于保护受害者和证人安全的考量，相关逮捕令文件仍保持保密，但法院表示，鉴于涉案行为持续发生，且公开逮捕令的存在可能有助于预防进一步侵害，因此决定对逮捕令的签发事实予以公开。法庭表示，此举符合正义与公共利益。

伸张正义

国际刑事法院是全球首个常设的国际刑事司法机构，设立于2002年，总部位于荷兰海牙。根据《罗马规约》，法院有权追究个人对种族灭绝罪、战争罪、危害人类罪和侵略罪的责任。法院独立于联合国系统，目前已有124个缔约国。国际刑事法院旨在打击有罪不罚、伸张国际正义，特别是在国家层面无法或不愿起诉时发挥关键补充作用。

此次签发的逮捕令是国际刑事法院对阿富汗局势开展调查的一部分。该调查涵盖自2003年5月1日以来在阿富汗境内发生的战争罪和危害人类罪，包括由塔利班、伊斯兰国呼罗珊省、前政府部队及国际部队成员所涉案件。