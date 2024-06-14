美国百事公司将助力哈萨克斯坦提升食品加工产业本地化水平

双方此次会晤的主要目的，是推进哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与百事公司首席执行官兼董事长拉蒙·拉瓜尔塔之间达成的协议的落实。

会谈期间，对在阿拉木图州投资建设“乐事”脆皮土豆等咸味小吃工厂项目的情况予以了讨论。截至目前，外国投资者已为在阿拉木图建设新工厂提供了1.6亿美元的外来投资。

据悉，这将是中亚地区食品加工领域最大的投资项目。该工厂计划于2026年投产，项目投产后，年产能将达到1.6万吨，并在2027年增至2.1万吨。共产生产出的产品将在满足哈萨克斯坦本地市场的同时，出口中亚及其他地区市场。

项目施工期间将为本地提供近千工作机会，投产后，工厂自身可为350名合格专家提供就业机会。

值得注意的是，通过推进本地化生产，以及来自合作伙伴的创新技术转让，哈萨克斯坦的农产品深加工能力已经迈上了新的台阶。

大卫·曼齐尼表示，项目实施期间，百事公司拟主要采购当地原材料。目前正在与本地农场主签署马铃薯供应合同，用于测试批次生产。

公司计划在2026-2030年采购约5.0-6.6万吨本地产马铃薯，后期进一步增加采购量。

Фото: Правительство РК

大卫·曼齐尼强调，百事公司将使用最先进的环保回收技术，遵循遵守环境可持续发展的原则开展生产工作，确保新工厂产生的废物得到100%回收和处理。

他还表示，百事公司非常重视该项目的实施，指出哈萨克斯坦政府创造的有利投资环境，已经使下一阶段的项目开发成为可能。

根据大卫·曼齐尼的说法，待项目投产后，百事公司计划通过追加投资，对工厂进行现代化升级，以生产更多其他类型的产品。

政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫指出，该项目的实施对于发展农业、增加哈萨克斯坦农民收入和增强整体经济具有重要意义。

总理表示，这一大规模的投资项目完全符合哈萨克斯坦总统设定的实现经济多元化的重要目标。

别克帖诺夫强调称，该项目除了对食品加工工业和农业综合体发展的重要性外，工厂的建设还将对邻近的农产品运输、物流、包装和加工产生乘数效应。

- 美国是哈萨克斯坦最重要的投资伙伴之一。哈萨克斯坦有兴趣与百事可乐等战略投资者长期合作。我们将积极履行保护投资的义务，并准备提供必要的支持。- 沃勒扎斯·别克帖诺夫说。

据总理介绍，该食品加工厂项目已经被列入政府重点关注的投资项目池当中。根据今年第一季度的结果，政府重点关注的投资项目池当中已有704个项目，累计创造了12.25万个就业岗位，总投资金额达32万亿坚戈。

会谈最后，双方确认了扩大合作的积极意愿，并承诺将在实施有助于增加哈萨克斯坦食品加工潜力的新项目方面建立长期合作。

百事公司是一家美国食品工业公司，生产软饮料和其他食品。美国是哈萨克斯坦重要的投资伙伴之一。过去20年，美国企业对哈萨克斯坦经济的投资超过530亿美元。雪佛龙、埃克森美孚、辉瑞、通用电气、西屋制动等世界大公司在哈萨克斯坦经济的各个领域都非常活跃。

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【编译：木合塔尔·木拉提】