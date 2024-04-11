哈国是否有计划再次向太空派遣宇航员？航天部：正在讨论

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部在回应哈萨克国际通讯社（Kazinform）的质询函件时表示：

- 目前，有关航天的哈萨克斯坦第六期科研实验计划草案正处于讨论制定阶段。该计划所涉及的每个项目，都将接受从相关性、创新性、可行性（国际空间站上是否有必要的设施）的角度进行的审查。

该部专家表示，目前还不能就培训和派遣宇航员进入太空开展科研任务的方案，提供具体细致的信息。

数字发展、创新和航空航天工业部称：

- 目前讨论相关项目的具体数量以及内容为时尚早。当前，我们正在同包括俄罗斯航天国家集团(Roscosmos)在内的航天机构进行讨论。后者列出了派遣宇航员进入太空执行任务需要的各类条件。我们正在对这些条件进行审议。但将宇航员送入太空的具体决定尚未做出。

哈萨克斯坦上一次将宇航员送入太空是在2015年。2015年9月2日，哈萨克斯坦第三位宇航员阿伊登·阿伊姆别托夫以飞行工程师身份搭乘联盟TMA-18M升空并于4日进入国际空间站。在太空期间，阿伊姆别托夫进行了多项物理与太空实验，还将哈萨克斯坦国旗与哈萨克斯坦空军军旗带到太空。9月12日，阿伊姆别托夫乘坐联盟TMA-16M返回地球。

哈萨克斯坦的首位宇航员是托克塔尔·奥巴科罗夫，1991年10月2日，他作为科研航天员，与指令长亚历山大·沃尔科夫和奥地利工程师弗朗茨·菲伯克乘坐联盟TM-13前往和平号空间站执行短期科研任务，10月10日与菲伯克乘坐联盟TM-12返回地球。

哈萨克斯坦的第二位宇航员是塔勒哈特·穆萨巴耶夫，他在1991年9月13日获得测试宇航员资格，并分别在1994年7月1日至11月4日、1998年1月29日至8月25日于和平号空间站，2001年4月28日至5月6日在国际空间站执行了三次太空任务。塔勒哈特·穆萨巴耶夫在太空持续执行任务达200天，创造了当时的记录。

【编译：木合塔尔·木拉提】