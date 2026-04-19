哈萨克汗国使团与满清帝国的天花防控政策：一段被疫病重塑的外交史

1773年12月，满清帝国皇帝乾隆在致军机大臣的一封谕旨中写道：“至于阿布赉欲遣其子入侍一事，眼下尚无此必要。（可转告阿布赉）哈萨克人距离京城过于遥远，未曾出过天花的孩子，长时间留在内地多有不便；与其如此，不如让他在未来几年之内派一位儿子前来朝觐。阿布赉之子阿迪勒苏丹正在来京途中，若其请求觐见，朕亦将当面告知。此谕亦当传达给（伊犁将军）额勒图，使其知悉。”

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这一段见于中国档案文献《大清历朝实录》的记载，提到哈萨克汗阿布赉曾有意将自己的亲生儿子送往满清帝国都城参与宫廷服务与交流。从哈萨克方面来看，这一举措既体现了加强两国关系、深化互信的意愿，也反映出当时草原政治与周边大国之间灵活而多元的交往方式。然而，乾隆皇帝此次依然选择未予接受。总体来看，乾隆对于阿布赉提出的各项倡议始终抱持谨慎态度。他对阿布赉的评价本身就充满矛盾：在与帝国有关衙门往来的奏折和谕旨中，乾隆时常以“狡黠”“反复无常”“心志不定”“贪求不餍”等语加以评述。不过，满清方面并未以强硬方式直接驳回，而是采用较为委婉的外交辞令，将不予接受的原因归结为路途遥远以及阿布赉诸子尚未出过天花。也正因此，本文要讨论的主题，便是曾令满清帝国深受困扰、同时也影响草原—中原交往节奏的天花疫病。

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天花：古代社会最令人畏惧的疫病之一

天花是一种传染性极强、危险性极高的病毒性传染病。其发病症状十分急骤：患者常会全身发冷、头痛欲裂、四肢与腰背酸痛、浑身乏力，并伴随高烧，严重时甚至可能昏厥。病人皮肤上还会出现疱疹、红疹、水疱、结痂和化脓性创口，随后逐渐干燥脱落，留下凹陷性瘢痕与斑驳痕迹。

由于这种疾病在人体皮肤上造成的创口形似花朵，许多突厥语民族都将其称为“sheshek”，也就是“花”的意思。耐人寻味的是，在汉语中，这种声名狼藉的疫病也被称作“天花”，带有“天上的花”“神圣之花”之意。哈萨克人则往往忌讳直呼其名，而以“客人”“圣者”“霍拉桑”等隐语代称之。

一旦得过天花，患者通常会终身获得免疫力。天花主要经空气传播，尤其是在患者咳嗽、打喷嚏时，通过飞沫扩散。哈萨克人对天花也有细致分类，知道其可分为“黑天花”“青天花”“风天花”“水天花”“骆驼天花”等不同类型，其中尤以“黑天花”最为凶险，死亡率最高可达80%；相较之下，“青天花”的毒性则稍弱。

天花传入中国与满洲人最初的恐惧

在中国，天花已有两千多年历史。根据史料记载，公元35年，汉朝名将马援南征交趾（今越南一带）时，天花很可能通过被俘人员传入中原地区。不过，本文无意对天花在中国的漫长传播史作全面展开，而是聚焦于由满洲人建立的清朝——亦即满清帝国——是如何与这一疫病展开长期斗争的。

满洲人（女真人）的祖居地位于今天中国东北地区。由于当地冬季严寒、夏季凉爽，历史上几乎未出现过天花流行，这也使得满洲人在南下之后，面对这一疫病时缺乏必要的免疫基础。1644年，满洲人入主中原之际，中国内地正值黑天花流行。由于缺乏群体免疫，加之南方湿热气候助长疫情扩散，天花对满洲军民造成了极为严重的冲击。

对于当时活跃于欧亚草原的哈萨克汗国而言，这一局势同样具有重要意义。相比军事冲突，疫病带来的不确定性往往更具威胁性，也更难以应对。史料中甚至提到，满洲士兵初入中原时，对天花极为恐惧，因为一旦感染往往难以生还。满清政权初期虽尝试通过隔离手段控制疫情，但效果有限。可以说，天花在很大程度上成为影响区域格局与多方关系的重要变量。

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清朝皇帝与天花：命运深受其扰

根据《清代宫廷秘档》的记载，入主中原后历任满清皇帝中，有顺治与同治两位死于天花。康熙与咸丰虽幸存，但面部均留下明显瘢痕。

顺治帝在位期间，对天花防控采取了极为严格的隔离措施。每逢春季疫情高发期，宫廷接见活动大幅减少，甚至暂停。由于当时蒙古贵族中曾患天花者极少，顺治帝也多次中止原有的定期觐见制度，将来自草原地区的使节拒之门外。

从哈萨克视角来看，这种做法虽出于防疫考虑，但也在客观上影响了草原各政权与满清之间既有的交流节奏。不过，这一政策更多反映的是当时疫病压力之下的现实选择，而非单纯的政治态度。

然而，终其一生高度防范天花的顺治帝，最终仍在24岁时死于该病。

康熙与“种痘”：防疫政策的重要转折

1669年，16岁的康熙亲政时，北方疫情已有所缓解。同时，南方地区流传的“种痘”技术逐渐引起朝廷关注。

据文献记载，中国民间的天花接种方法最迟在16世纪末已出现，主要分为“干痘法”与“水痘法”。其基本原理，都是通过人为引入轻症感染，使人体获得免疫能力。

尽管这一方法尚不成熟，甚至存在风险，康熙仍给予支持。据雍正回忆，康熙曾表示，正是通过推广种痘，才使皇室子孙得以免于疫病侵袭。

这一时期，防疫措施的不断完善，也为包括哈萨克汗国在内的周边地区与满清帝国保持相对稳定的交往环境提供了客观条件。

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隔离制度与外交安排的结合

尽管种痘逐渐普及，天花依然未被根除。满清方面在继续推进接种的同时，也不断强化隔离制度。例如康熙在北方修建避疫行宫，并在特定季节安排未患天花的贵族前往驻留。

与此同时，使团入京时间也被纳入防疫体系之中。通常情况下，使节多在冬季——即疫情较为缓和的时期——抵达京城。

哈萨克使团的行程与防疫制度

1773年11月，乾隆在谕旨中提到，阿布赉之子阿迪勒苏丹率18人使团正赴京。乾隆命令地方官员妥善护送，并强调时间安排的灵活性。

史料显示，哈萨克汗国派往满清帝国的使团，多在每年1月至3月间获得接见。若在夏秋季抵达，则通常改在京郊或行宫会面。这一安排并非单方面约束，而是在当时防疫条件下逐渐形成的务实做法。

例如，阿迪勒苏丹一行于1774年1月31日在北京西华门外与乾隆会面。这类互动表明，双方在交往过程中，始终在现实条件与外交需求之间寻求平衡。

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疫病与外交：历史关系的新视角

综上所述，天花不仅影响了满清帝国的内部治理与皇帝命运，也在客观上塑造了其与周边政权的交往方式。哈萨克汗国与满清帝国之间的使团往来，其时间、路线乃至形式，都在一定程度上受到防疫政策的影响。

从更宏观的角度看，这段历史提示我们：早在近代之前，外交活动就已与公共卫生、安全等因素紧密交织。对于研究哈萨克—满清关系而言，将疫病因素纳入分析框架，有助于更加全面、立体地理解当时的区域互动格局。同时，这也反映出，无论在当时还是今天，国家之间的交往本质上始终建立在相互考量与现实条件基础之上，体现出一种动态而相对均衡的关系结构。

值得一提的是，关于古代草原外交，本社曾围绕游牧社会的外交传统具有的鲜明特点，以及其与定居国家的外交实践存在的根本差异，发表过相应的文章：《草原外交如何化解兵戎相见：游牧社会防止战争升级的政治智慧》。

【编译：木合塔尔·木拉提】