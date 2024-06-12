16:13, 12 六月 2024 | GMT +6
托卡耶夫总统：韩国是哈萨克斯坦重要的投资伙伴
（哈萨克国际通讯社讯）12日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与韩国总统尹锡悦在大范围会谈后共同出席了媒体见面会，并发表联合声明。
托卡耶夫对尹锡悦总统接受邀请访问哈萨克斯坦表示衷心感谢。他指出，今天是哈萨克斯坦与韩国友谊历史上的重要日子。
-哈方非常重视韩国元首的国事访问，此访再次证明了双边关系充满活力。我高度评价我们两国之间的合作。今天，我们达成了进一步发展扩展战略伙伴关系的协议，并确定了新的合作方向。最重要的是，我们重申将始终相互支持。-托卡耶夫说。
托卡耶夫总统表示，韩国是哈萨克斯坦五个最大投资来源国之一。
-截至去年年底，韩国对哈萨克斯坦的投资总额达96亿美元。双方都希望增加这一数字。哈萨克斯坦境内有700多家韩国控股公司，如三星、现代、起亚、乐天、斗山、浦项等大型企业在哈萨克斯坦开展业务十分成功。在与尹锡悦总统会谈后，双方一致同意在基础设施、制造业、金融、能源、环保、汽车和航空航天工业、信息技术和数字化等领域加强全面合作。目前，斗山能源正在突厥斯坦建设一座燃气联合循环电站，三星电子计划在哈萨克斯坦生产家电，哈方对此举表示全力支持。此外，韩国生物技术公司GL Rapha也计划在阿斯塔纳建设一座生物制药工厂。-托卡耶夫强调。
【编译：阿遥】