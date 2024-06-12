托卡耶夫总统：韩国是哈萨克斯坦重要的投资伙伴

-哈方非常重视韩国元首的国事访问，此访再次证明了双边关系充满活力。我高度评价我们两国之间的合作。今天，我们达成了进一步发展扩展战略伙伴关系的协议，并确定了新的合作方向。最重要的是，我们重申将始终相互支持。-托卡耶夫说。