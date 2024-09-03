美国扣押委内瑞拉总统所用飞机

美司法部长梅里克·加兰在一份声明中表示，司法部2日扣押的这架飞机，是通过一家空壳公司以1300万美元“非法”购买，并从美国走私出境供“马杜罗及其亲信使用”。他表示，司法部将继续追查违反制裁和出口管制的人员，以防他们“利用美国资源破坏美国家安全”。

声明说，这架达索“猎鹰”900EX型飞机在多米尼加被扣押，并应美方要求转移至佛罗里达州。据美国有线电视新闻网报道，马杜罗此前曾乘坐这架飞机出国访问。

美方此举遭到委方强烈谴责。委内瑞拉外长希尔2日在社交媒体上指责美方举动为“犯罪”和“海盗”行径，谴责美方单方面、非法在全球实施强制措施。委政府在一份声明中说，保留采取任何法律行动以弥补委方所受损失的权利。

这一事件距马杜罗连任总统仅一个多月，成为美委关系长期紧张的最新信号。美国多年来一直对马杜罗政府实施经济制裁和外交孤立政策，并支持委反对派领导人。

委内瑞拉7月28日举行总统选举，马杜罗再次当选。马杜罗8月1日表示，委内瑞拉人民才是赋予权力并做出决定的一方，美国应该停止干涉委总统选举。