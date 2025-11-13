迪玛希接受英国《The Upcoming》杂志专访：音乐无国界，正在迎接艺术新阶段

迪玛希表示，音乐是一种无需语言与文化界限的“通用工具”。在创作与演出中，他始终努力让每位听众都能从他的音乐会节目中找到触动心灵的旋律。对于他来说，艺术没有固定框架，歌剧、流行、摇滚、民间音乐与现代音乐风格都可以在他的作品中自然交汇。

“我从不将自己的创作限制在某个特定形式中。相反，我希望通过融合不同的音乐风格与文化元素，展现各国人民之间的精神联系。”迪玛希在采访中说道。

迪玛希正在积极准备将于11月12日登上伦敦著名的 OVO Arena Wembley 举行的个人演唱会。他认为，此次演出是自己艺术道路上的重要新阶段。

在谈到与观众之间的交流时，他强调，尽管语言和文化背景各不相同，真正的连接依然可以轻松建立：

“音乐是我们共同的语言。当我开始歌唱的那一刻，一切隔阂都会消失。”他说。

同时，迪玛希介绍了计划于2026年推出的首个制片项目《Voice Beyond Horizon》。该项目与中国湖南广播电视台合作，将为国际艺术家提供一个通过自身视角展示哈萨克斯坦文化的平台。

“我的目标是让世界看到祖国的美丽，并让这些情感传达至每位观众的心中。”他总结道。

【编译：达娜】