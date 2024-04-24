联合国呼吁调查加沙集体坟墓 称可能涉及战争罪

据报道，加沙南部汗尤尼斯的纳赛尔医院和北部加沙城的希法医院近日发现了数百具“深埋地下、被垃圾覆盖的”遗体。巴勒斯坦方面称，纳赛尔医院共发现283具遗体，其中42具身份已确认。死者中有老人、妇女和伤员，其中一些死者双手被绑。

英国广播公司报道，图尔克称，纳赛尔医院和希法医院被毁、加沙的集体坟墓令人感到恐惧，国际社会应对此进行独立调查。他指出，故意杀害平民、被拘留者和其他失去战斗力的人等于犯下战争罪。

路透社援引联合国人权事务高级专员办事处发言人拉维娜·沙姆达萨尼的话称，联合国正在核实巴勒斯坦的报告。

此前，以色列曾宣布在希法医院附近打死200多名武装人员，称希法医院被巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)和伊斯兰圣战组织(杰哈德)用作主要行动中心。

《以色列时报》报道，以色列方面否认了有关以色列军队制造集体坟墓的指责。以色列国防军发表声明称这些指责毫无依据，有记录显示，在以军进攻纳赛尔医院之前和进攻期间，巴勒斯坦人一直在当地埋葬死者。

以军称在纳赛尔医院搜寻以色列人质时发现这些遗体，在检查其中是否有人质遗体后将其复归原位，在此期间采取了相应礼节以保护死者的尊严。以军未发现以色列人质的遗体。

美联社报道，美国国务院首席副发言人帕特尔称有关集体坟墓的报道“令人极为困扰”，美国已要求以色列政府提供相关信息。