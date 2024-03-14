哈国海外投资流入量降低 政府将采取措施加大吸引外资力度

-截至2023年第三季度末，海外直接投资流入量较2022年同期下降了11.3%，约为200亿美元。但这一数据较过去五年同期外国直接投资流入量平均水平高出9%。-努尔巴耶娃说。

据外交部提供的信息，2023年前9个月，国内5个行业大量吸引了海外直接投资。具体来说，采矿业吸引了86亿美元，制造业吸引了39亿美元，批发和零售业吸引了38亿美元，运输和仓储业吸引了8.55亿美元，建筑业吸引了4.13亿美元。

她介绍道，政府设定了到2029年将国内生产总值翻一番的战略目标，即达到4500亿美元。为实现这一目标，需要营造良好的投资环境，实现经济多元化，打造制造集群，加大招商引资力度，以吸引至少1500亿美元外资。为此，国家经济部和外交部正在共同打造一个完整的招商引资生态系统。目前，吸引外资的“驻外机构-中央-地方”三级体系正得到全面落实。

【编译：阿遥】