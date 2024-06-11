哈国外长应邀参加金砖国家与发展中国家对话部长级会议

此次会议还邀请了金砖国家成员国外交部门负责人，以及来自孟加拉国、巴林、白俄罗斯、委内瑞拉、越南、印度尼西亚、古巴、老挝、毛里塔尼亚、泰国、土耳其和斯里兰卡等国的代表。会议的主题是“加强多边主义，促进公平的全球发展与安全”。

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努尔特列吾在会上强调了金砖国家平台的独特优势，认为它已成为大陆间和跨区域合作的有效典范。

-去年哈萨克斯坦与金砖国家的贸易总额增长了近一倍，超过700亿美元。哈萨克斯坦期待在数字技术、重要矿产、农业、基础设施和投资项目等领域进一步与金砖国家加强合作。-他说。

努尔特列吾还强调了通过集体努力解决当前紧迫问题的必要性，并特别提及了哈萨克斯坦总统哈斯穆·托卡耶夫关于创建联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心、国际生物安全机构以及“公正的世界与和谐的全球团结”倡议的重要性。

此外，在会议期间，努尔特列吾与俄罗斯、土耳其、白俄罗斯、伊朗和斯里兰卡外长举行了双边会晤，讨论了加强经贸合作以及当前国际和地区问题。

金砖国家，简称金砖国，现指十个主要的新兴市场国家，分别为巴西、俄罗斯、印度、中国、南非、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯及阿拉伯联合酋长国。

【编译：阿遥】