美国务卿鲁比奥为C5+1峰会举办招待会 中亚五国外长齐聚华盛顿

美国副国务卿克里斯托弗·兰道致辞时表示：

“世界广阔，却有诸多关键区域长期被忽视，中亚五国正是其中之一。美国应更积极互动。”

他特别提到，中亚五国——哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦——是美国的“杰出朋友与伙伴”，并透露自己已访问其中两国，亲身感受到其“巨大商业机遇与合作路径”。

参议院国际关系委员会主席吉姆·里施参议员强调，美国正向中亚提供可靠伙伴关系与经济共赢机遇。他宣布，本周将联署史蒂夫·戴恩斯等议员提交法案，废除“杰克逊-瓦尼克修正案”对中亚的过时限制，推动C5+1经济合作“扫清障碍”。

“在C5+1外交平台十周年之际，我们正开启两国间激动人心的新时代。”里施说。

美国总统中亚特使塞尔焦·戈尔忆及特朗普总统任命其为特使时，坦言中亚曾被前任政府边缘化，但现已获白宫直通渠道，确保“应有重视”。戈尔分享对哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的访问经历：

“那里盛情款待、美酒佳肴，我们亲眼见证两国在创新、教育与商业领域的卓越成就。遇见准备与美国企业合作的伙伴，他们青睐高标准、透明与互利。我们还就美国‘重启’与核心投资机遇展开富有成效的讨论。美国以真诚伙伴自豪。”

他表示期待近期访问土库曼斯坦、塔吉克斯坦与吉尔吉斯斯坦，并透露特朗普总统将与中亚五国及美国领导人会晤，以重申对六国和平繁荣的坚定承诺。

Фото: secrubio / instagram

鲁比奥国务卿重申，特朗普的外交政策以美国国家利益为本。

“当两国国家利益契合时，外交才高效。我们利益相合，今天的招待会、即将举行的会晤，以及未来数月联合活动，将进一步巩固我们的关系。我荣幸能在这一历史时刻，作为国务卿、国家安全顾问与档案馆长，与诸位共事，并将倾力推动外交进程。”他说。

招待会上，参会各方深入探讨扩大战略伙伴前景、贸易投资深化等双边议题。外长们还讨论两国元首双边及多边会晤筹备。美国方表示，愿深化合作、共同落实区域可持续发展倡议。C5+1自十年前创立，已成强化中亚信任、互懂与繁荣的强大工具。

哈萨克斯坦系美国在中亚首要经济伙伴——独立以来，美国直接投资超600亿美元，占区域总额逾80%。

值得一提的是，此前哈萨克斯坦与美国已经签署勒本届C5+1框架下的首份协议，涵盖能源、矿产与数字基建，注入区域互联新动能。

此次华盛顿盛会标志C5+1迈入高层峰会时代，预计11月6日中亚五国总统齐聚白宫，书写十年合作新高峰。

【编译：木合塔尔·木拉提】