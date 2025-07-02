美国为何停止USAID对外援助项目？
（哈萨克国际通讯社讯）美国国务院近日发表声明称，美国国际开发署（USAID）将于7月1日起正式终止现行对外援助项目；今后仅对“符合特朗普政府政策、能够直接服务美国国家利益”的援助计划予以保留，并由国务院在更严格的问责机制下统筹实施。
资金审计揭示“低效与反效应”
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规模庞大却收效甚微 声明指出，经对数千个项目及逾7,150亿美元（按多年通胀调整后）援助支出进行审计，绝大多数项目未能有效增进美国利益，反而在部分受援国激化了反美情绪。
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投桃未报 以撒哈拉以南非洲为例，自1991年以来获得1,650亿美元援助的相关国家，在2023年联合国重大决议表决中仅有29%同美国立场保持一致。
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区域竞争失利 中东和北非累计吸纳的890亿美元援助并未提升美国在当地的受欢迎度，反而让美国“好感度”继续落后于中国。
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加沙与约旦河西岸 自1991年以来，向该地区投入的93亿美元中，部分流向与哈马斯有关的受益方，却并未换来任何积极反馈。
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“肥了”NGO高管 报告直指，真正获得丰厚回报的往往是受美国资金支持的众多国际非政府组织负责人。
政策转向：从“大撒币”到“问回报”
美国国务院在文件中强调，所谓“无限援助时代”已经终结。新援助原则包括：
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优先美国国家利益 — 援助将聚焦可为美国带来战略或经济回报的领域与国家。
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“贸易胜于援助，投资胜于接济” — 资源将投向可产生乘数效应并激活私营部门、包括美国企业在内的投资项目。
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目标明确、限时退出 — 仅向“具备自我发展能力且表达自助意愿”的国家提供有限期、可衡量成效的支持。
机构调整与人事动向
据报道，美国国务卿马尔科·鲁比奥已下令解聘USAID全部驻外员工；相关援助职能将按项目重要性、绩效和战略价值进行分流或终止。
国务院在声明中表示：“美国纳税人不应再为遥远国度的失败政府埋单。7月1日将成为全球伙伴关系、和平、投资与繁荣新时代的起点。”
针对后续安排，国务院将陆续公布新一轮受援国名单及项目标准，同时强化资金流向与绩效的公开审计。
背景资料
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USAID 成立于1961年，长期负责美国对外经济援助与发展合作。
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特朗普政府援外观 强调“美国优先”和“可量化回报”，主张缩减无条件援助、转向基于贸易和投资的合作模式。
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国会监督 未来国会预计将对新政策进行进一步听证与拨款审查，以确保财政可持续性与战略一致性。
【编译：达娜】