美国为何停止USAID对外援助项目？

规模庞大却收效甚微 声明指出，经对数千个项目及逾7,150亿美元（按多年通胀调整后）援助支出进行审计，绝大多数项目未能有效增进美国利益，反而在部分受援国激化了反美情绪。

投桃未报 以撒哈拉以南非洲为例，自1991年以来获得1,650亿美元援助的相关国家，在2023年联合国重大决议表决中仅有29%同美国立场保持一致。

区域竞争失利 中东和北非累计吸纳的890亿美元援助并未提升美国在当地的受欢迎度，反而让美国“好感度”继续落后于中国。

加沙与约旦河西岸 自1991年以来，向该地区投入的93亿美元中，部分流向与哈马斯有关的受益方，却并未换来任何积极反馈。