世卫组织敦促各国为下一次大流行病做好准备

流行病防范创新联盟是一个全球性伙伴关系组织，旨在加速疫苗的开发，以应对新兴传染病的威胁。该联盟成立于2017年，由政府、私人企业、慈善组织和民间社会的合作伙伴组成，其主要目标是开发新型疫苗、加强全球疫苗供应链的弹性，以及支持流行病防范和应对措施。

扩大研究范围的重要性

世界卫生组织和流行病防范创新联盟强调，扩大研究范围至关重要，以涵盖可感染人类的整个病原体家族--无论其被认为具有何种疾病大流行风险--以及关注单个病原体。该方法建议使用病原体原型作为指南或实验计划，以拓展整个病原体家族的知识库。

在巴西里约热内卢举行的 2024 年全球流行病防备峰会上，世卫组织流行病研发蓝图研究小组发布了一份报告，敦促研究人员和各国采取基础更广泛的方法。这种方法旨在创造可广泛应用的知识、工具和对策，以迅速适应新出现的威胁。该战略还旨在加快监测和研究，以了解病原体如何传播和感染人类，以及免疫系统如何应对病原体。

“丢失钥匙的人”

流行病研发蓝图研究小组的报告将其最新建议比作将科学家想象成在街道上寻找丢失钥匙的人（下一个大流行病病原体）。路灯照亮的区域代表着经过充分研究、具有已知流行潜力的病原体。通过对原型病原体的研究，我们可以扩大照明区域，获得对目前可能处于黑暗中的病原体家族的知识和了解。这个比喻中的黑暗空间包括世界上的许多地区，特别是资源匮乏、生物多样性丰富的地区，这些地区仍处于监测和研究不足的状态。这些地方可能蕴藏着新型病原体，但却缺乏开展全面研究的基础设施和资源。

流行病防范创新联盟认为，世卫组织的流行病和大流行病研究准备科学框架是世界应对措施制定方式的重要转变，将有助于指导和协调对整个病原体家族的研究，加强世界迅速应对不可预见的变种、新出现的病原体、人畜共患病蔓延以及被称为X病原体的未知威胁的能力。

相互协作 攻克难关

来自 50 多个国家的 200 多名科学家参与了该报告的优先排序工作，他们评估了 28 个病毒科和一个细菌核心组的科学和证据，共涉及 1652 种病原体。在确定流行病和大流行风险时，考虑了有关传播模式、毒性以及诊断检测、疫苗和治疗方法可用性的现有信息。

流行病防范创新联盟和世卫组织呼吁开展全球协调合作研究，为潜在的大流行病做好准备。

他们表示，历史告诉我们，下一次疾病大流行只是时间问题，而不是是否会发生的问题。

世卫组织总干事谭德塞说：“在我们为下一次大流行病做准备时，我们需要科学与政治决心的结合。增进我们对周围多种病原体的了解是一个全球性项目，需要各国科学家的参与”。