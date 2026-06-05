国务顾问：7月1日起宪法改革进入第三阶段
（哈萨克国际通讯社讯）国家元首今天签署了一系列宪法性法案，总结了政治改革第二阶段。国务顾问叶尔兰·卡林称，改革第三阶段将于7月1日启动，国家政治模式的现代化进程将通过库鲁尔泰代表的选举和哈萨克斯坦人民理事会的成立继续推进。
卡林表示，国家元首今天签署了《哈萨克斯坦共和国总统法》、《哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰及其代表地位法》、《哈萨克斯坦人民理事会法》、《哈萨克斯坦共和国首都地位法》和《哈萨克斯坦共和国行政区划法》等一系列宪法性法案。
- 全民公投通过的新宪法将在宪法改革的第一阶段实施，第二阶段改革将通过一系列法案和其他法律文件的批准而完成。7月1日起，改革的第三阶段将正式启动。此次改革旨在实现国家政治模式的现代化。-他说。
据他介绍，首先将举行库鲁尔泰代表选举，然后成立哈萨克斯坦人民理事会，之后将对其他关键权力机构进行改组。
- 改革的总体逻辑是分阶段实施：首先是理念，然后是法律框架，最后是国家政治模式的更新。变革的步伐也值得特别关注。改革持续、有目的地进行，并遵循清晰平衡的顺序。所有这些都体现了国家元首的政治风格。因此，基于广泛民意的系统性、连贯性的现代化正在成为现代哈萨克斯坦的主要特征。-国务顾问说。
据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日在阿斯塔纳举行的“行政司法及其在保障法治中的作用”国际论坛发表了讲话。