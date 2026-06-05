国务顾问：7月1日起宪法改革进入第三阶段

卡林表示，国家元首今天签署了《哈萨克斯坦共和国总统法》、《哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰及其代表地位法》、《哈萨克斯坦人民理事会法》、《哈萨克斯坦共和国首都地位法》和《哈萨克斯坦共和国行政区划法》等一系列宪法性法案。

- 全民公投通过的新宪法将在宪法改革的第一阶段实施，第二阶段改革将通过一系列法案和其他法律文件的批准而完成。7月1日起，改革的第三阶段将正式启动。此次改革旨在实现国家政治模式的现代化。-他说。

据他介绍，首先将举行库鲁尔泰代表选举，然后成立哈萨克斯坦人民理事会，之后将对其他关键权力机构进行改组。

- 改革的总体逻辑是分阶段实施：首先是理念，然后是法律框架，最后是国家政治模式的更新。变革的步伐也值得特别关注。改革持续、有目的地进行，并遵循清晰平衡的顺序。所有这些都体现了国家元首的政治风格。因此，基于广泛民意的系统性、连贯性的现代化正在成为现代哈萨克斯坦的主要特征。-国务顾问说。