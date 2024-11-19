哈萨克斯坦国务顾问出席哈俄媒体论坛 向塔斯社社长颁发“友谊”勋章

此次活动吸引了多方重要人士参与，包括哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林、哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）副议长达尼娅·叶斯帕耶娃、哈萨克斯坦驻俄罗斯大使达吾然·阿巴耶夫、外交部副部长罗曼·瓦西连科以及总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃。此外，哈萨克斯坦主要媒体集团和新闻机构负责人也悉数到场。

俄方代表团包括俄罗斯总统办公厅副主任兼新闻秘书德米特里·佩斯科夫、数字发展、通信和大众媒体部副部长贝拉·切尔克索娃、塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫、塔斯社第一副社长米哈伊尔·古斯曼，以及《莫斯科晚报》总编辑亚历山大·库普里亚诺夫等俄罗斯知名媒体负责人。

在致辞中，国务顾问叶尔兰·卡林向塔斯社表示祝贺，称赞其团队的高水平专业能力和全球媒体行业中的显著地位。他强调，此次论坛的成功举办是哈俄友好关系稳步发展的鲜明体现，也为进一步深化双方在媒体领域的合作提供了契机。

论坛期间，卡林代表哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，将二级“友谊”勋章授予塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫，以表彰其为加强两国合作做出的突出贡献。

本次论坛中，双方围绕加强两国媒体合作进行了深入讨论。重点议题包括联合媒体项目的实施、数字技术在媒体领域的应用，以及行业发展中的其他关键挑战。代表们一致认为，加强务实合作、实现共同发展是未来媒体行业应当关注的主要方向。

卡林在发言中呼吁双方保持冷静与理性，避免政治化的情绪干扰。他强调，在当前国际环境下，双方应通过务实且客观的对话促进两国媒体的进一步协同与创新。

【编译：达娜】