国务顾问：哈萨克斯坦变化的一个重要而鲜明的指标是真实的意见多元化

他表示，在此框架内，议会的影响力显着增强，政府的责任加大，并设立了宪法法院。

-昨天，国家元首在大众媒体工作者日之际发表了讲话，就国内广泛问题发表了看法。他谈到哈萨克斯坦长期以来一直生活在新的政治局势中。这可以称为最重要的论题之一。五年来，国家发生了大规模、根本性的变化。哈萨克斯坦进行的机构改革形成了新的均衡的权力体系。在此背景下，议会的影响力显着增强，政府的责任加大，成立了宪法法院。公民社会活动和政治文化的增强是新政治形势的明显体现。国家将继续为公民自由、公开地表达自己的立场，积极参与决策过程采取重大措施。正因为如此，今天我们在建设性对话、民主和建构主义原则的基础上形成了全新的政治和社会文化规范和标准。哈萨克斯坦变化的一个重要而鲜明的指标是真正的意见多元化。言论自由已经成为社会不可或缺的一部分，已经被认为是正常的。这要归功于总统提出的“不同意见——一个国家”的原则。总的来说，国家元首的讲话包含了重要信息：创建公正的哈萨克斯坦的方向是不可改变的，已经开始的复杂改革是不可逆转的，以及社会和公民在这一进程中发挥特殊作用。-他说。